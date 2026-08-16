Entre escombros y cables, así sobrevivió la familia Ramírez al terremoto en Pereira: "Es un milagro"

La tragedia que golpeó a Pereira y otros municipios del Eje Cafetero dejó viviendas destruidas, edificios con daños estructurales y miles de familias afectadas tras el terremoto de 7,4 que sacudió a San José del Palmar, Chocó, el pasado lunes. Entre las historias milagro que deja el movimiento telúrico, está la de William Ramírez, su esposa Doris, sus hijos y su mascota Lulú, quienes se encontraban en un edificio del centro de Pereira cuando comenzó el movimiento.



Así se salvaron los Ramírez del terremoto en Colombia

La familia estaba en el quinto piso cuando la estructura empezó a ceder. Las escaleras dejaron de ser una vía de salida y William terminó cayendo al vacío. "Cuando fui a bajar las escaleras, las escaleras colapsaron, ya no había escaleras", relató el hombre a Noticias Caracol. En medio de la caída, consiguió sujetarse de unos cables, algo que atribuye a un hecho que todavía no logra explicar. "Yo quedé en el vacío", contó. "Yo pensé que básicamente no tenía oportunidad de nada y que eso era mi último día". La familia considera que lo ocurrido fue un milagro. William también lo relacionó con la fe que ha acompañado a sus seres queridos durante estos días. "Yo sé que la Virgencita nos ayudó y nos tiene vivos. Es un milagro", expresó.

Mientras William consiguió sobrevivir, Doris tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario San Jorge. La mujer permanece en una unidad de cuidados intensivos debido a las lesiones que sufrió durante el colapso. Presenta fracturas graves en las dos piernas y heridas en la cabeza. Por eso, la primera solicitud de la familia está relacionada con su recuperación. William pidió a quienes conozcan su historia que se unan en oración por su esposa. "Que por favor hagamos su cadena de oración por mi esposa. Ella ahorita los necesita, esa fuerza", manifestó.



La familia Ramírez lo perdió casi todo en el terremoto

Además de enfrentar la hospitalización de Doris, la familia debe asumir ahora la pérdida de parte de sus bienes y encontrar la manera de recuperar su vivienda y sus pertenencias. William también hizo un llamado para recibir ayuda económica que permita cubrir algunas de las necesidades que surgieron después de la emergencia. La familia explicó que requiere apoyo para recuperar parte de lo perdido. La situación de los Ramírez se suma a la de otras familias de Pereira que permanecen fuera de sus viviendas debido a los daños registrados en diferentes sectores de la ciudad. Autoridades anunciaron que realizarían una revisión extraordinaria de las edificaciones que presentan problemas estructurales.

En municipios del Quindío, como Montenegro, Quimbaya, Circasia, Armenia y otras localidades, las comunidades también comenzaron a enfrentar los daños en viviendas, comercios e instituciones. En Montenegro, las autoridades reportaron afectaciones en miles de familias. Además, varias instituciones educativas presentaron daños importantes; las clases presenciales fueron suspendidas en los establecimientos que presentan daños, mientras las autoridades buscan alternativas para que los estudiantes puedan continuar con sus actividades académicas sin exponerse a estructuras que todavía no han sido evaluadas.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

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