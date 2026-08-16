Aprueban inicio de obras para ampliar autopista Norte en Bogotá: los tramos afectados

La ampliación de la autopista Norte dio un nuevo paso luego de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) avalara el comienzo de las actividades previstas para Accesos Norte Fase II. La decisión está relacionada con las Unidades Funcionales 1 a 5, que comprenden distintos trabajos entre las calles 191 y 245, uno de los principales corredores de conexión entre Bogotá y los municipios ubicados hacia el norte de Cundinamarca. El proyecto busca "mejorar la accesibilidad por el norte de Bogotá mediante la ampliación de las capacidades viales del corredor para mejorar el nivel de servicio del flujo vehicular".

De acuerdo con la información entregada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la autorización se produjo después de que la Concesionaria Ruta Bogotá Norte S.A.S. respondiera a los requerimientos planteados durante el proceso de evaluación ambiental, "con el estudio de movilidad, los modelos de conectividad, las condiciones aplicables a la franja condicionada y las fichas de los Planes de Manejo Ambiental (PMA) y de Seguimiento y Monitoreo (PSM)". Con el cumplimiento de estas exigencias, la concesionaria podrá "avanzar en las actividades preliminares y constructivas autorizadas".



¿Qué obras se harán en la autopista Norte?

Accesos Norte Fase II tiene una longitud aproximada de 17,96 kilómetros. El proyecto está diseñado para intervenir el corredor existente y ampliar su capacidad en varios de sus tramos. "Actualmente, la autopista Norte cuenta con 3 carriles en cada calzada y dentro del alcance del proyecto se estima llegar a 5 o 6 carriles para cada calzada, donde uno de ellos será de uso exclusivo del transporte masivo. Así mismo, el proyecto de ampliación incluye el espacio público en las márgenes externas de ambas calzadas con la implementación de andenes y ciclorrutas", indicó la entidad.



Por tanto, uno de los principales componentes será la construcción de dos nuevos carriles mixtos por sentido entre las calles 191 y 235. A esta infraestructura se sumará un carril exclusivo para TransMilenio, con el propósito de incorporar espacio adicional para el transporte público dentro de la intervención. Las obras también incluyen modificaciones sobre los carriles que actualmente funcionan en la autopista Norte. En algunos puntos se contempla la construcción de carriles de adelantamiento destinados a TransMilenio, especialmente en las estaciones que están proyectadas como parte de la intervención. También se prevé la construcción de infraestructura para peatones y ciclistas a lo largo del corredor.



Nuevos andenes y ciclorrutas hacen parte del proyecto

Dentro de las obras previstas se encuentran andenes y ciclorrutas a ambos lados de la autopista Norte, especialmente para los desplazamientos que actualmente se realizan a pie o en bicicleta en esta zona de Bogotá y su conexión con el área metropolitana. La intervención también contempla nuevos elementos para mejorar la circulación entre los distintos sectores ubicados a lo largo del corredor. Entre ellos se encuentran retornos a desnivel en las calles 235 y 242. Además, el proyecto incluye los estudios y diseños relacionados con una futura intervención en la intersección de la calle 201. Este componente forma parte de la planificación general de Accesos Norte Fase II.

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"El inicio de las actividades representa un avance fundamental para la modernización de la autopista Norte y el mejoramiento de la movilidad y conectividad regional, manteniendo como prioridad la protección de los ecosistemas estratégicos presentes en el área de influencia del proyecto", indicó Ricardo Ayerbe, presidente de la ANI. Uno de los objetivos de Accesos Norte Fase II es aumentar la capacidad de la autopista Norte y mejorar las condiciones de conexión entre Bogotá y los municipios del norte de Cundinamarca, al contribuir con el "mejoramiento, rehabilitación, construcción, ampliación, operación y mantenimiento de ambas calzadas".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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