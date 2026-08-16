Familia Gilinski donará $150.000 millones para reconstrucción de Cali, informó De la Espriella

La familia Gilinski donará 150.000 millones de pesos (unos 48 millones de dólares) para la reconstrucción de hospitales y escuelas de Cali, una de las ciudades más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto, informó el presidente Abelardo de la Espriella. El mandatario aseguró en su cuenta de X que habló por teléfono con el empresario Jaime Gilinski, quien acudió a la ceremonia de posesión del mandatario el pasado 7 de agosto, y le comunicó la decisión de destinar la donación a la recuperación de infraestructuras educativas y sanitarias de la capital del departamento de Valle del Cauca. (Lea también: Presidente anuncia acciones en Buenaventura tras temblor: se reactivó operación de buque hospital)

Según la Alcaldía de esa ciudad, hay 46 edificaciones con colapso total y 35 con colapso parcial, así como 2.391 edificaciones con daños estructurales y 534 edificios con orden de evacuación. El mandatario caleño, Alejandro Eder, estimó que la reconstrucción de la tercera mayor ciudad de Colombia costará al menos 3.200 millones de dólares y tardará alrededor de cuatro años.

Gilinski, de 68 años y originario de Cali, es el hombre más rico de Colombia según Forbes, que estima su fortuna en 14.700 millones de dólares, y es propietario del banco GNB Sudameris y presidente del Grupo Nutresa, uno de los mayores conglomerados de alimentos de América Latina.



"Todo mi agradecimiento y reconocimiento a la familia Gilinski por este extraordinario gesto de solidaridad con Colombia", escribió De la Espriella, quien destacó que "en los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos". El alcalde Eder también reaccionó, señalando que también había dialogado con el empresario “y ya estamos trabajando junto con su Fundación para definir los primeros puntos de nuestra red educativa y de salud que serán beneficiados. Esta donación empezaremos a ejecutarla en cuestión de días, con una prioridad clara: que los recursos lleguen donde más se necesitan y estén al servicio de las personas y del proceso de reconstrucción de nuestra ciudad. Lo que estamos viviendo también nos ha demostrado algo muy poderoso: Cali no está sola. A todos los que han estado con nosotros en este momento tan difícil, infinitas gracias. Y a la familia Gilinski, nuevamente, muy agradecido por este inmenso gesto de amor, solidaridad y compromiso con Cali”. (Lea también: En video quedó registrado el terremoto mientras médicos realizaban una cirugía en Cali)



Ayuda llega de todas partes para Colombia

La donación se suma a la movilización del sector empresarial para apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas, que anunció el viernes la recaudación de más de 200.000 millones de pesos (unos 64 millones de dólares) para atender las consecuencias de la tragedia. El Gobierno ha convocado al sector privado a participar en la reconstrucción de viviendas e infraestructuras, mientras distintas empresas y gremios han puesto en marcha campañas de donación y ayuda humanitaria.



Por otro lado, un avión procedente de Chile llegó a la ciudad de Pereira con 320 kits de alimentación, 200 kits de aseo, 346 kits de higiene y 27.000 unidades de medicamentos. Por su parte, equipos de Estados Unidos procedentes de Fairfax (Virginia) y Los Ángeles (California) trabajan junto a las autoridades colombianas en la evaluación de edificaciones dañadas y en la determinación de cuáles pueden volver a ser ocupadas.

Publicidad

En cuanto a las donaciones en Colombia, al menos tres tractomulas, con capacidad para transportar unas 35 toneladas cada una, y varios camiones cargados con alimentos, agua, medicamentos, colchonetas y productos de higiene viajaron a Buenaventura, Pereira y distintos municipios del departamento del Chocó, entre ellos San José del Palmar, epicentro del sismo. La ayuda fue reunida en centros de acopio de Bogotá y otras ciudades del país, en una movilización ciudadana que ha permitido reunir toneladas de suministros para atender la emergencia. En Quibdó, capital del Chocó, la solidaridad también ha llegado al principal hospital del departamento, que ha recibido medicamentos, material médico-quirúrgico y hasta una nevera donada por la comunidad de hematólogos colombianos para sustituir uno de los equipos dañados por el terremoto. (Lea también: Registran 293 réplicas seis días después del terremoto de magnitud 7,4 en San José del Palmar, Chocó)

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP