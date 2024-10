Extraña desaparición de 3 personas en Bogotá: fueron a hacer un negocio en San Andresito

Tres personas desaparecieron misteriosamente en Bogotá y las autoridades las buscan. Se trata de un hombre que vivía solo en la avenida Ciudad de Cali con calle 13 y una pareja que residía en el barrio Galán.

Desde el lunes 30 de septiembre, estas tres personas se encontraron en la mañana para llevar a cabo un negocio en San Andresito de la 38.

#OjoDeLaNoche | Tres personas desaparecieron misteriosamente en Bogotá y las autoridades los buscan. Se trata de un hombre que vivía solo en la avenida Cali con calle 13 y una pareja que residía en el barrio Galán.



Desde ese día, ninguno de los ciudadanos aparece y el vehículo en el cual se transportaba tampoco. El carro es un Renault Captur.

Uno de los hijos de los desaparecidos denunció el caso frente a las cámaras del Ojo de la noche, de Noticias Caracol en vivo , y dijo que “mi papá lleva desaparecido desde el lunes 30 de septiembre. En las cámaras del conjunto se ve que sale a las 5:45 de la mañana y es la última vez que se ve”.

Víctor Hugo Morales, desaparecido en Bogotá - Noticias Caracol

El joven mencionó que su papá fue a recoger a la pareja al barrio Galán: “De ahí salieron para San Andresito de la 38. Creo que iban a cerrar un negocio y les iban a entregar un dinero. No sé si los secuestraron porque tenían el dinero o les voltearon la arepa para tumbarlos. Mi papá se llama Víctor Hugo Morales. Él es alto, gordito y calvo. Cualquier persona que lo pueda ver, le agradezco de antemano”.

Celulares de los desparecidos fueron apagados

Lo más extraño de esta situación es que los tres celulares de los desaparecidos resultaron apagados.

Uno de los celulares fue encontrado por las autoridades y un hombre contestó diciendo que lo había encontrado en un punto de la ciudad de Bogotá.

Pareja desaparecida en Bogotá - Noticias Caracol

El hijo de la víctima agregó que el caso lo lleva la Fiscalía General de la Nación: “Hay muchas cosas que están tergiversadas. La Policía no dice nada y quedamos manateados porque no sabemos qué está pasando. Mi papá no se había perdido así nunca”.

El joven les solicita a las autoridades que su familiar y los acompañantes aparezcan sanos y salvos, y recalcó que el secuestro se pudo haber dado por la cantidad de dinero que llevaban en el vehículo.

