Familiar de pastores asesinados en masacre en Aguachica, Cesar, denuncia amenazas

Lamasacre en el municipio de Aguachica , en el departamento del Cesar, sigue causando repudio entre los colombianos. Los pastores Marlon Yamith Lora, Yurlay Rincón y su hija Ángela Natalia Lora Rincón murieron el pasado 29 de diciembre de 2024. En el caso de Santiago Lora Rincón, tras luchar por su vida durante dos días, falleció el 31 de diciembre.

El personero del municipio de Aguachica, Nelson Hernández, habló con Noticias Caracol en vivo y manifestó que ya ha recibido amenazas, al igual que su prima Ángela Natalia Lora. Expresó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) ya hizo un estudio desde el mes de julio para ver cuál era el nivel de riesgo que enfrentaba el funcionario, pero denunció que aún no ha recibido una respuesta.

Hernández explicó que los asedios se han presentado “desde que tomo posesión del cargo, el 1 de marzo, he recibido en distintas ocasiones cinco amenazas de personas indeterminadas y hasta la fecha, por parte de la Unidad Nacional de Protección no he recibido una respuesta. este caso lo conoce la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ejército, distintos senadores a nivel nacional y no tengo todavía alguna respuesta”.

¿Las amenazas están relacionadas con la masacre en Aguachica?

El personero Hernández recalcó que no puede asegurar que la masacre de la que fueron víctima la familia Lora Rincón se relacione con las llamadas que le han estado haciendo.

Comentó que Ángela Lora le indicó de las amenazas de las que era víctima. “Ella me llama, hace aproximadamente como mes y medio o dos meses, y me dice que está recibiendo una serie de llamadas por parte de un número el cual no conoce. En sí no conozco qué es lo que le quieren decir en ese audio, pero yo como había recibido un tipo de llamada similares, trato de darle calma y como yo sabía que ese número provenía de una cárcel del país, pues traté fue de darle calma en el en su momento. Seguidamente de eso ella vuelve otra vez y me comenta la situación, pero ya esta vez este número no era un número identificado. Por tal motivo, yo le digo que se acerque al Gaula de la Policía o a la Sijín para hacer este el respectivo seguimiento a esta llamada, pero no tengo conocimiento si ella lo hizo en su momento”.

Hace llamado a la UNP para que lo protejan a él y a su familia

El personero Hernández fue muy enfático al decir que “hago responsable a la Unidad Nacional de Protección y alsi algo me sucede a mí o algún integrante de mi familia porque este es un caso que ellos ya conocen. A mí se me realizó un análisis de riesgo desde finales de julio o comienzos de agosto y hasta el momento no he recibido una respuesta positiva por parte de la Unidad Nacional de Protección, cuando lo que yo exijo, en el ejercicio de mis funciones, es por lo menos un esquema completo de seguridad”.

Denunció que el orden público está alterado en Aguachica, por eso “esta masacre es un hecho que ya rebosó la copa. Aquí, al interior del municipio, se siente el temor al transitar las calles”. Pide al Gobierno nacional que le preste mayor atención a la zona para que “se garantice la vida, la integridad y se restablezca el orden público”.

