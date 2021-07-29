Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Fatídico ataque contra hombre en Buenaventura: lo apuñalaron durante una discusión y murió

Fatídico ataque contra hombre en Buenaventura: lo apuñalaron durante una discusión y murió

El agresor fue sorprendido por policías cuando cometía el crimen. Emprendió la huida y arrojó el cuchillo, pero no logró burlar a las autoridades.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: julio 29, 2021 06:33 a. m.
Fatídico ataque contra hombre en Buenaventura murió tras ser apuñalado durante una discusión.jpg
El fatal ataque contra hombre en Buenaventura ocurrió en el barrio Bellavista. La víctima falleció tras ser llevada a una clínica.
Las autoridades reportaron un fatal ataque contra hombre en Buenaventura, occidente del Valle del Cauca, y la captura del señalado agresor. La víctima murió tras ser apuñadada durante una discusión.

“El hombre fue capturado en flagrancia en la carrera 47 con calle 6, barrio Bellavista de ese puerto sobre el Pacífico, cuando una patrulla de vigilancia de la Policía Nacional lo observó mientras presuntamente agredía con un cuchillo a una persona con la cual estaba discutiendo”, indicó la Fiscalía.

Según el reporte de la entidad, el agresor, al notar que los policías vieron el ataque contra hombre en Buenaventura, emprendió la huida, pero no logró su cometido.

Arrojó el arma blanca cerca de un establecimiento comercial, pero uno de los policiales logró recuperarla y capturar al fugitivo”, anotó el ente investigador.

La Fiscalía aseguró que la víctima fue llevada a una clínica para recibir la atención médica especializada, pero, “debido a la gravedad de la herida, falleció”.

Este fatal ataque contra hombre en Buenaventura se registró, según indicó el mismo ente investigador, el pasado jueves, 22 de julio de 2021.

Ahora, el agresor fue enviado a la cárcel por decisión de un juez tercero penal de Buenaventura y luego de que la Fiscalía le imputara cargos por el delito de homicidio, a los cuales no se allanó.

