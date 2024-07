Fiscal sobre caso de carrotanques para La Guajira: "La investigación es mucho más profunda"

Las cabezas de la justicia colombiana conmemoraron los 19 años de la ley de justicia y paz. La fiscal general de la Nación y el presidente de la Corte Suprema de Justicia hicieron importantes planteamientos.

Durante el foro de conmemoración de los 19 años de la ley de justicia y paz en Colombia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, dio nuevos detalles de lo que será la reforma a la justicia.

En materia de flagrancia, una persona capturada en esa situación sí va a poder tener rebajas, además de poderse someter ante las autoridades.

“Levanta una restricción que existía en la ley 906, en el sentido que el capturado en flagrancia no tenía derecho, en caso de que se allanara a la totalidad de rebaja, que tiene derecho quien no es capturado en flagrancia. Nos parece que es una distinción que no tiene sentido y por tanto se abre la posibilidad que pueda allanarse y tener la misma rebaja de pena que tienen las personas que no son capturadas en flagrancia”, explicó Chaverra.

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ha señalado que lo que falta y en lo que no se ha avanzado es en buscar a los financiadores de la violencia en Colombia.

“Judicializar prioritariamente a los terceros financiadores con mayor poder económico, a partir de la información entregada por los desmovilizados en sus versiones libres, estrategia que supone depurar un universo de más de 700 compulsas de copias específicamente relacionadas con esta categoría de terceros. Segundo, implementar estrategias efectivas de persecución de vienes a efectos de la recolección de recursos para la indemnización de las víctimas del accionar armado”, señaló Camargo.

¿Qué pasará con la imputación de cargos en contra de vinculados en caso de carrotanques de La Guajira?

La fiscal también se refirió a la imputación de cargos que se hará en audiencia pública en contra de los principales vinculados en el caso de los carrotanques para La Guajira, en medio del escándalo de corrupción de la UNGRD.

Dice que no se va a cerrar la puerta a la negociación, aunque se hará la imputación, ya que no solamente están vinculados a este contrato de los carrotanques, sino que hay otros contratos que también se están investigando.

“Todo lo que ellos nos han dicho, respecto a este contrato de carrotanques. La negociación probablemente no concluye ahí, porque tampoco nuestra investigación concluye ahí. La investigación es mucho más profunda y tiene que ver con todo lo que se ha conocido”, complementó la fiscal Camargo.

La fiscal también se refirió a las críticas que hacen algunos sobre un proceso lento en el caso de los carrotanques. Manifiesta que a partir de las declaraciones de los dos principales vinculados (Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad) se han tenido que verificar 150 acciones a nivel financiero.

También señaló la fiscal que es de vital importancia tener en cuenta que se está verificando todo lo que se ha señalado en contra de varios ministros del actual Gobierno.

