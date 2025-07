¿Dónde está Carlos Ramón González? Su abogado responde tras orden de captura por escándalo de UNGRD

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este jueves la captura de Carlos Ramón González, quien hasta el año pasado fue uno de los miembros del Gobierno más cercanos al presidente Gustavo Petro y está implicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El tribunal, además, dispuso su "detención preventiva en establecimiento carcelario por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros". González, que fue director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del Gobierno Petro, está acusado por la Fiscalía de ordenar el pago de coimas a congresistas con dinero de la UNGRD a cambio de apoyo al Gobierno en el Legislativo.

Sin embargo, en este momento no se tiene certeza de dónde está González. En febrero de 2024, Petro lo puso al frente de la DNI, pero a ese cargo renunció en julio de ese mismo año luego de revelarse su implicación en el escándalo de corrupción de la UNGRD. Y, después de dejar el Gobierno, se fue del país. Algunas versiones señalan que estaría actualmente en Nicaragua, por lo cual con la orden de captura emitida este jueves se convierte en prófugo de la justicia colombiana. Por lo pronto, su defensa apelará la decisión.

Precisamente, Noticias Caracol habló con el abogado Iván Cancino, defensa de Carlos Ramón González, quien habló sobre el caso y su paradero. Lo primero que dejó en claro el abogado es que "cualquier información que yo pueda tener de mi cliente que lo comprometa judicialmente hace parte de la reserva abogado y cliente". Y afirmó que "cuando él (González) considere necesario o prudente dará las explicaciones de dónde está, si está en Colombia, si salió o si regresa". "Eso es una información que la defensa tiene que guardar con absoluto sigilo".

El abogado, que ha insistido en que su cliente es víctima de persecución, también aclaró que González no ha considerado solicitar asilo: "Nunca la ha considerado". Cancino, de hecho, aseguró que González "ha salido algunas veces por turismo, otras por temas de salud, otras por temas personales, pero siempre ha regresado al país". "Aquí están sus mascotas más queridas, sus cuatro perros; su esposa, sus hijos, sus negocios. No ha vendido inmuebles, no ha sacado plata del país, de tal manera que el arraigo de Carlos Ramón González aún es en Bogotá", afirmó el abogado en entrevista con este noticiero.



¿De qué se le acusa a González?

Según reveló en mayo de 2024 el exsubdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Pinilla, dinero de esa entidad se usó en 2023 para pagar millonarias coimas a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quienes están detenidos por este caso. Ese dinero supuestamente se desvió del asignado para la compra de 40 camiones cisterna para abastecer de agua al departamento de La Guajira, un proyecto en el que se malversaron los recursos porque además los vehículos adquiridos no cumplían las condiciones técnicas, entre otras fallas.

En una de las audiencias del caso, la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Andrea Muñoz, dijo que Sandra Ortiz, exconsejera Presidencial para las Regiones y también implicada en la trama de corrupción, recibía órdenes de González como su jefe directo al ser director del Dapre, para supuestamente entregar las coimas a los congresistas Name y Calle. González, que al igual que Petro militó en la guerrilla del M-19 y luego entró en la política como miembro del partido Alianza Verde, llegó al Gobierno con el actual mandatario, quien en abril de 2023 lo nombró director del Dapre, departamento que tiene a su cargo el funcionamiento de la Presidencia.

Para el abogado Cancino, sin embargo, su cliente no tiene "garantías desde el punto de vista judicial" en este caso. "Si usted mira todo el proceso, Sneyder (Pinilla) tiene chats con "el Pastuso" (Luis Eduardo López Rosero, un contratista salpicado en el escándalo), con Olmedo. Y Olmedo tiene chats con Sandra. Pero no hay ningún chat con Carlos Ramón González, no hay una llamada, no hay un seguimiento. Pero bueno, aquí el diálogo jurídico va a ser muy profundo. Vamos a llegar a juicio hasta las últimas consecuencias y seguiremos recogiendo todos los elementos probatorios", afirmó Cancino.

La investigación de este caso apunta a que dentro de la UNGRD se creó una "organización criminal", como lo llama la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno nacional para direccionar contratos a cambio de coimas. Algunas de ellas entregadas a congresistas para precisamente abrirle camino a esas reformas en el Legislativo. En la primera etapa de investigación, el ente investigador detectó irregularidades en más de 20 contratos relacionados con la adquisición de carrotanques, su alquiler y compra. Según la investigación, la mayoría terminó en manos de Luis Eduardo López, conocido como "El pastuso", quien dirige más de 30 empresas. Tiempo después encontró más irregularidades, tal fue el caso de un convenio para la adquisición de tanques plásticos de 5.000 litros para reserva de agua para el departamento de La Guajira.

Así, y en medio de un contrato por la compra de 40 carrotanques que llevarían agua potable a ese departamento, le solicitó a Olmedo López entregar a Name y a Calle las coimas obtenidas de ese convenio para que respaldaran las iniciativas. Concretamente, 3.000 millones de pesos a Name a través de Sandra Ortiz y de 1.000 millones de pesos a Calle por presunta orden directa del exdirector del Dapre. La Fiscalía dice tener pruebas de dos reuniones realizadas en su oficina en el tercer piso de la Casa de Nariño, una primera en septiembre de 2023, cuando González le habría recomendado al entonces director de la UNGRD conseguir contratos dirigidos a los presidentes del Senado y la Cámara, pero ante el poco tiempo para lograrlo ordenó entregarles 4.000 millones de pesos, y una segunda, cuando habría consolidado su papel como el cerebro del plan ilegal entregando instrucciones concretas de las reuniones que debían hacerse para que se entregaran contratos y coimas a cambio del apoyo político. La defensa rechaza esas acusaciones.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

NOTICIAS CARACOL