Fuerte temblor en Colombia hoy: sismo de magnitud 5,0 sacudió el océano Pacífico esta madrugada

El Servicio Geológico Colombiano reportó durante la madrugada de este viernes, 4 de abril de 2025, un fuerte temblor en Colombia. El sismo de magnitud 5,0 sacudió el océano Pacífico. El movimiento telúrico también se sintió muy cerca a la costa de Panamá, exactamente en Los Santos. La profundidad fue menor a 30 kilómetros.

¿Es peligroso un temblor en el mar?

Un temblor en el mar puede generar preocupación debido a su potencial para causar tsunamis y afectar las zonas costeras. Sin embargo, no todos los sismos marinos tienen la capacidad de desencadenar estos eventos. Para entender mejor los riesgos asociados, es esencial analizar lo que dice el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Los sismos que ocurren en el mar, conocidos como sismos submarinos, se producen debido al movimiento de las placas tectónicas bajo el lecho marino. Estos movimientos pueden ser de diferentes tipos: deslizamientos horizontales, verticales o una combinación de ambos. La magnitud y la profundidad del sismo son factores determinantes para evaluar su peligrosidad. Según el SGC, los sismos superficiales, aquellos con profundidades menores a 30 km, son los que tienen mayor potencial para generar tsunamis.



¿Cuándo un sismo en el mar puede convertirse en tsunami?

La generación de un tsunami depende de varios factores, incluyendo la magnitud del sismo, la profundidad y el tipo de desplazamiento de las placas tectónicas. No todos los sismos submarinos generan tsunamis. Por ejemplo, el SGC reportó un sismo de magnitud 6.6 en el mar Caribe en mayo de 2023, que aunque fue significativo, no tuvo las características necesarias para generar un tsunami. La Dirección General Marítima (Dimar) confirmó que no existía amenaza de tsunami para la Costa Caribe.

Los sismos en el mar pueden sentirse en las zonas costeras cercanas, causando preocupación entre los habitantes. En el caso del sismo en el mar Caribe mencionado anteriormente, se sintió en varias partes del territorio nacional, principalmente en los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba. Aunque no se reportaron daños significativos ni víctimas, es importante que las comunidades costeras estén preparadas y tengan planes de evacuación en caso de una alerta de tsunami.