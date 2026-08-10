Fuerte temblor en Colombia: momento del colapso de edificio en Manizales y otras estructuras

Este lunes 10 de agosto, un fuerte movimiento telúrico sacudió a Colombia y dejó afectaciones en diferentes zonas del país. A través de redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos que muestran los efectos del sismo de magnitud 7,4 y con una profundidad de 96 kilómetros.

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Aunque el epicentro se ubicó en inmediaciones del municipio de San José del Palmar, Chocó, el movimiento se sintió con fuerza en ciudades como Manizales, Pereira, Armenia y otros municipios del Eje Cafetero, donde se reportan daños en diferentes estructuras.

En un video se evidencia el momento en que un edificio ubicado sobre la avenida Santander, frente a la Universidad Católica de Manizales, se desplomó tras el fuerte movimiento telúrico. En el clip se evidencia el momento en donde la estructura colapsó y cayó en la zona.



En Manizales, edificio colapsó por el fuerte temblor que se registró en la mañana de este lunes, 10 de agosto. Rostros de angustia y temor entre los transeúntes.



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"Se recomienda a la comunidad regresar a sus hogares y evitar desplazamientos innecesarios. Mantener únicamente las actividades y operaciones relacionadas con la atención de urgencias vitales. Se pide evitar las compras innecesarios y excesivas para prevenir el desabastecimiento y garantizar la disponibilidad de productos para todos", escribió Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales.