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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Fuerte temblor en Colombia: momento del colapso de edificio en Manizales y otras estructuras

Fuerte temblor en Colombia: momento del colapso de edificio en Manizales y otras estructuras

Un temblor de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) hay graves daños en varias ciudades del Eje Cafetero.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 10 de ago, 2026
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Este lunes 10 de agosto, un fuerte movimiento telúrico sacudió a Colombia y dejó afectaciones en diferentes zonas del país. A través de redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos que muestran los efectos del sismo de magnitud 7,4 y con una profundidad de 96 kilómetros.

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Aunque el epicentro se ubicó en inmediaciones del municipio de San José del Palmar, Chocó, el movimiento se sintió con fuerza en ciudades como Manizales, Pereira, Armenia y otros municipios del Eje Cafetero, donde se reportan daños en diferentes estructuras.

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En un video se evidencia el momento en que un edificio ubicado sobre la avenida Santander, frente a la Universidad Católica de Manizales, se desplomó tras el fuerte movimiento telúrico. En el clip se evidencia el momento en donde la estructura colapsó y cayó en la zona.

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"Se recomienda a la comunidad regresar a sus hogares y evitar desplazamientos innecesarios. Mantener únicamente las actividades y operaciones relacionadas con la atención de urgencias vitales. Se pide evitar las compras innecesarios y excesivas para prevenir el desabastecimiento y garantizar la disponibilidad de productos para todos", escribió Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales.

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