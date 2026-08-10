Terremoto en Colombia: conozca las líneas de atención para emergencias, rescates y atención médica

Tras el movimiento telúrico de 7,4 que fue sentido en diferentes regiones del país y también en Venezuela, Ecuador y Panamá, las autoridades reiteraron la necesidad de utilizar únicamente las líneas oficiales para reportar emergencias, solicitar asistencia o informar sobre personas atrapadas y daños en infraestructura.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Estas son las líneas de emergencia en Colombia

Colombia cuenta con un sistema de atención que permite a los ciudadanos comunicarse con las entidades encargadas de responder ante situaciones de emergencia.

Los principales números son:



123: Línea Única Nacional para reportar emergencias.

111: Atención de desastres.

119: Bomberos.

125: Ambulancias y urgencias médicas.

132: Cruz Roja Colombiana.

144: Defensa Civil Colombiana.

126: Policía de Carreteras.

Estas líneas están habilitadas para recibir reportes relacionados con personas lesionadas, estructuras afectadas, incendios, rescates y otras situaciones derivadas de un sismo.



El SGC también explicó que cuenta con una red de 339 estaciones sísmicas distribuidas estratégicamente en el territorio nacional para monitorear de forma permanente la actividad sísmica y volcánica, con el fin de suministrar información oficial y oportuna sobre este tipo de eventos.



¿Qué hacer durante un sismo?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) señala que la respuesta depende del lugar donde se encuentre la persona.



Si la edificación es sismorresistente o la persona está en un piso alto, la recomendación es permanecer dentro del inmueble y aplicar la siguiente recomendación:

Publicidad

Agacharse para reducir el riesgo de caer por el movimiento, proteger la cabeza y el cuello refugiándose, de ser posible, debajo o junto a una mesa o escritorio resistente o junto a un elemento estructural seguro, y agarrarse firmemente de ese refugio hasta que el sismo termine, ya que este puede desplazarse debido a la fuerza del movimiento.

La entidad también indica que se debe evacuar únicamente cuando la construcción presente daños o riesgo de colapso, cuando exista una salida segura al exterior o si la edificación presenta deficiencias estructurales.

Publicidad

En edificios de más de seis pisos, el Idiger advierte que desplazarse durante el movimiento puede ser difícil, por lo que primero se debe buscar protección y evacuar únicamente cuando el sismo haya terminado.

Si no es posible evacuar de inmediato, recomienda ubicarse en un lugar seguro, mantenerse alejado de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer, proteger la cabeza y el cuello y, de ser posible, resguardarse bajo una mesa o escritorio resistente.

Cuando llegue el momento de salir de la edificación, la evacuación debe realizarse utilizando las escaleras y nunca el ascensor, siguiendo la ruta establecida, llevando el kit de emergencia y dirigiéndose al punto de encuentro definido.

La Defensa Civil Colombiana recordó que una de las principales recomendaciones durante un terremoto es conservar la calma y evitar reacciones impulsivas.

Publicidad

El instructor Jaime Moreno explicó que muchas personas intentan salir corriendo de inmediato, lo que puede incrementar el riesgo de sufrir lesiones.

Los instructores también recomendaron identificar previamente dentro de la vivienda las columnas y vigas, ya que hacen parte de la estructura principal de la construcción y pueden servir como referencia para encontrar zonas más seguras.

Publicidad

Las autoridades reiteran que, ante cualquier emergencia, la ciudadanía debe reportar la situación a través de las líneas oficiales y mantenerse informada únicamente por los canales institucionales.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co