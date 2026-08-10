¿Cuáles son los departamentos más afectados por el terremoto? Esto dijo ministro del Interior

El Gobierno nacional entregó un nuevo balance sobre la emergencia ocasionada por el terremoto con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y confirmó cuáles son, hasta el momento, los departamentos que presentan el mayor número de municipios afectados, según los reportes preliminares recopilados por las autoridades.

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Desde la sede de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, informó que el Ejecutivo mantiene contacto permanente con gobernadores y alcaldes para consolidar el panorama de la emergencia y coordinar la respuesta institucional.

"El Gobierno nacional, en cabeza de los ministros de Vivienda, de Interior y del director encargado de la UNGRD, está atendiendo directamente aquí en las oficinas, en la sede de la UNGRD, la situación producida por el terremoto que tuvo lugar en San José del Palmar", manifestó el ministro.



Estos son los departamentos con mayores afectaciones

De acuerdo con el balance entregado por el ministro del Interior, los departamentos que concentran el mayor número de municipios afectados son:



Chocó, con 9 municipios.

Caldas, con 8 municipios.

Valle del Cauca, con 2 municipios.

Risaralda, particularmente con 2 municipios.

Quindío, con varios municipios reportando afectaciones.

El funcionario explicó que esta información corresponde a los reportes preliminares entregados por las autoridades territoriales y que continúa en proceso de actualización.



Activan grupos especializados de rescate

Como parte de la respuesta a la emergencia, el Gobierno anunció la activación de equipos especializados en búsqueda y rescate urbano (USAR), que serán desplegados hacia las zonas con mayores afectaciones.



Según explicó el ministro, fueron activados cuatro grupos USAR provenientes de Bogotá, Envigado, Yopal y Medellín, que apoyarán las labores de atención en los departamentos afectados. Estos equipos especializados tendrán la misión de apoyar las operaciones de búsqueda, rescate y atención de las personas afectadas por el terremoto en horas cruciales.

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Durante su intervención, el ministro del Interior confirmó que el presidente Abelardo de la Espriella llegará a la sede de la UNGRD para asumir personalmente la dirección de las labores de respuesta.

"En los próximos minutos va a llegar el Presidente de la República, Abelardo de la Espriella, a dirigir personalmente estas operaciones de rescate y de atención básicamente de esta catástrofe", afirmó.

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El Gobierno también informó que continúa articulando esfuerzos con autoridades regionales para fortalecer la capacidad de respuesta en los departamentos afectados. El ministro destacó el respaldo ofrecido por distintas autoridades territoriales para enfrentar la emergencia.

"El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ofreció básicamente el aporte de grúas y de rescatistas para atender la situación", explicó. Asimismo, señaló que el gobernador de Antioquia dispuso aeronaves del departamento para apoyar las operaciones que sean necesarias en las zonas afectadas.

El funcionario agregó que el Gobierno espera la llegada del ministro de Defensa y del presidente de la República para continuar coordinando la respuesta institucional desde el Puesto de Mando Unificado.

"En el entretanto, estamos activando los grupos de rescatistas y atención de desastres para iniciar básicamente las operaciones de ayuda y atención a esta situación tan crítica. Nuestra solidaridad con los departamentos más afectados, nuestra solidaridad con las personas y las familias afectadas por esta catástrofe", concluyó el ministro del Interior.

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