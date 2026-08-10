En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
GABINETE
ECOPETROL
DON LUIS
EL RASTRO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Impactantes imágenes: graves daños en el Aeropuerto Matecaña, en Pereira, tras temblor en Colombia

Impactantes imágenes: graves daños en el Aeropuerto Matecaña, en Pereira, tras temblor en Colombia

El fuerte temblor registrado este lunes provocó graves afectaciones en el Eje Cafetero, incluidos varios aeropuertos de la región.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 10 de ago, 2026
Comparta en:
Thumbnail

La Aeronáutica Civil informó que, tras el sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto en horas de la mañana, se han presentado afectaciones en diferentes aeropuertos del país. Uno de los terminales afectados es el Aeropuerto Internacional Matecaña, en Pereira, donde imágenes y videos muestran los daños ocasionados por el fuerte movimiento.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

“Mantenemos monitoreo permanente e invitamos a los viajeros a mantenerse atentos a los canales oficiales y a la información de sus aerolíneas”, señaló la Aerocivil.

Últimas Noticias

Personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado en Cali
COLOMBIA

Drama en el sur de Cali tras terremoto de 7,4: vecinos buscan sobrevivientes entre escombros

Abelardo de la Espriella sobre temblor
COLOMBIA

Presidente Abelardo de la Espriella confirma 111 muertos y 87 heridos por terremoto en Colombia

"Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura", agregó.

Publicidad

Fuerte temblor se sintió en varias regiones de Colombia

Cabe resaltar que el sismo tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, según el primer boletín del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Publicidad

Además, el movimiento telúrico se sintió en diferentes departamentos, entre ellos Valle del Cauca, Antioquia y Eje Cafetero, así como en Bogotá. En varias zonas se reportan afectaciones en infraestructura. A través de redes sociales, ciudadanos han compartido imágenes y videos que evidencian los daños registrados en diferentes edificaciones tras el fuerte sismo.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Pereira

Servicio Geológico Colombiano

Aeronáutica Civil

Temblor en Colombia

Terremotos

Publicidad

Publicidad

Publicidad