La Aeronáutica Civil informó que, tras el sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto en horas de la mañana, se han presentado afectaciones en diferentes aeropuertos del país. Uno de los terminales afectados es el Aeropuerto Internacional Matecaña, en Pereira, donde imágenes y videos muestran los daños ocasionados por el fuerte movimiento.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Mantenemos monitoreo permanente e invitamos a los viajeros a mantenerse atentos a los canales oficiales y a la información de sus aerolíneas”, señaló la Aerocivil.

"Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura", agregó.



Impactantes imágenes: graves daños en el Aeropuerto Matecaña, en Pereira, tras temblor en Colombia



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/Qn3x1ZMSXQ pic.twitter.com/VuyjbiAUv3 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 10, 2026

Publicidad

Fuerte temblor se sintió en varias regiones de Colombia

Cabe resaltar que el sismo tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, según el primer boletín del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Publicidad

Además, el movimiento telúrico se sintió en diferentes departamentos, entre ellos Valle del Cauca, Antioquia y Eje Cafetero, así como en Bogotá. En varias zonas se reportan afectaciones en infraestructura. A través de redes sociales, ciudadanos han compartido imágenes y videos que evidencian los daños registrados en diferentes edificaciones tras el fuerte sismo.