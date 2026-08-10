Nuevo reporte por terremoto en Cali: alcalde dice que hay una treintena de edificaciones afectadas

El fuerte terremoto de magnitud 7,4 registrado en la mañana de este lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, continúa dejando reportes de afectaciones en distintas regiones del país. En Cali, el alcalde Alejandro Eder entregó un balance preliminar en el que confirmó el colapso de más de aproximadamente 30 estructuras y la presencia de personas atrapadas, mientras avanzan las labores de búsqueda y rescate.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En conversación con Noticias Caracol En Vivo, el alcalde de la capital del Valle del Cauca explicó que los reportes indican que aproximadamente entre 26 y 30 estructuras colapsaron y presentan afectaciones."Ya estamos adelantando operaciones de rescates en 10 de ellos", también mencionó que ya solicitaron ayuda a otras capitales del país y al Gobierno.

Hasta el momento dos personas han sido rescatadas con vida en la ciudad. Mientras que en el Valle del Cauca la cifra de personas fallecidas es de 27, según informó la gobernadora Dilian Francisca Toro.



Inicialmente en su cuenta de X, el mandatario informó que los organismos de socorro ya se encuentran atendiendo la emergencia y que, debido a la magnitud de la situación, solicitó apoyo a otras ciudades del país para reforzar las operaciones.



"Caleños, al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali, con personas atrapadas, ya estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas", manifestó.

Publicidad

En su pronunciamiento, Eder hizo un llamado a la ciudadanía para actuar con prudencia mientras continúan las inspecciones en diferentes sectores de la ciudad. El alcalde recomendó revisar el estado de las edificaciones y salir de ellas si presentan daños estructurales visibles.

"Le pido a la ciudadanía mantener la calma. Revisen si en sus edificios hay daños estructurales aparentes. Si no se sienten seguros, si ven grietas muy grandes, por favor, salgan de la edificación", señaló.Asimismo, pidió a los caleños colaborar con las autoridades durante la atención de la emergencia.

Publicidad

"Apoyemos a nuestros rescatistas con lo que sea necesario. Por favor, también a cuidar la seguridad y el entorno", agregó

"Ya instalamos aquí en la Cruz Roja el puesto de mando unificado que está próximo a iniciar". Además, pidió a la comunidad reportar cualquier nueva afectación que sea detectada para facilitar la respuesta de los organismos de emergencia.

Caleños, al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali, con personas atrapadas, ya estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas.



Le pido… pic.twitter.com/bn6iwJ6Nh4 — Alejandro Eder (@alejoeder) August 10, 2026

Presidente encabezará la atención de la emergencia

Mientras continúan las labores de atención en Cali y otras regiones afectadas, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que se trasladará a Bogotá para liderar la respuesta del Gobierno nacional.

El mandatario informó que convocó un Puesto de Mando Unificado en la sede de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Publicidad

"Me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país. He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas afectadas". Asimismo, envió un mensaje a las comunidades afectadas por el terremoto.

"A los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles quiero decirles: no están solos. Tienen un Presidente al que le duele su gente y que hará todo lo necesario para protegerlos, acompañarlos y sacar adelante, juntos, a las regiones afectadas".

Publicidad

El SGC continúa monitoreando la actividad sísmica

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el terremoto ocurrió a las 7:34 de la mañana, tuvo una profundidad aproximada de 103 kilómetros, convirtiéndose en el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década.

La entidad informó que el movimiento telúrico fue sentido en diferentes regiones del país y también en Venezuela, Ecuador y Panamá. Además, confirmó que hasta el momento se han registrado dos réplicas, de magnitudes 2,8 y 4,8.

Entretanto, los organismos de socorro mantienen activas las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños en Cali, mientras las autoridades continúan consolidando el balance oficial de la emergencia provocada por el terremoto.

