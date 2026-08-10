Alcalde de Pereira confirma cifra de 18 muertos por fuerte temblor este 10 de agosto en Colombia

Pereira, capital de Risaralda, fue una de las ciudades más afectadas por el temblor de magnitud 7,4 que se presentó en la mañana de este 10 de agosto en Colombia, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, según el más reciente reporte del Servicio Geológico Colombiano. En un primer reporte, el alcalde de la ciudad confirmó que la cifra de fallecidos por la emergencia ya supera la decena.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El alcalde pereirano Mauricio Salazar, confirmó en diálogo con Caracol Radio que "hasta el momento puedo confirmarles que, lamentablemente, son 18 personas fallecidas con ocasión de este terremoto". El mandatario aclaró que se trata de un primer informe y que habrá que esperar a un reporte oficial con el paso de las horas y las labores de rescate que llevan a cabo las autoridades.

Añadió en sus declaraciones que tres de los fallecidos quedaron atrapados en los escombros del aeropuerto Matecaña de la ciudad que colapsó en medio del temblor. Salazar agregó que hay una afectación "gravísima" a estructuras e infraestructura de la ciudad de Pereira y que la prioridad será realizar el rescate de las víctimas en las primeras horas.



Actualización (12:30 p. m.): Mauricio Salazar, alcalde de Pereira, también anunció toque de queda en la ciudad porque las vías están colapsadas para poder movilizar heridos y rescatistas a las estructuras colapsadas. De la misma forma, se están evacuando varios edificios, principalmente en el centro de la ciudad, ante las afectaciones.



A través de un comunicado, a las 10:30 de la mañana, Asocapitales informó que "se confirman 21 personas fallecidas: 18 en Pereira, 2 en Manizales y 1 en Quibdó", confirmando las declaraciones del mandatario local que da a la capital de Risaralda como una de las más afectadas por la emergencia. Agregaron que Cali, aunque todavía no reporta personas fallecidas, tiene fuertes "afectaciones estructurales", por lo que en todas estas ciudades se llevan a cabo "labores de búsqueda, rescate, atención y evaluación de daños".

Publicidad

También agregaron que desde Bogotá se coordinan no solo labores de barrido en la capital del país para verificar infraestructuras, sino equipos de rescate listos para ser enviados a las ciudades más afectadas. "Bogotá tiene listos 100 rescatistas para desplazarse desde CATAM hacia los territorios que priorice el Gobierno Nacional". Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que canceló su agenda en la capital para dirigir desde allí las labores y que próximamente llegará a Chocó para evaluar la situación de los afectados.



Situación en otras ciudades

A las declaraciones del alcalde de Pereira se suman las de su homólogo en Manizales, otra de las ciudades afectadas, quien señaló que por el momento se ha dado el reporte de dos personas fallecidas. En Cali, Valle del Cauca, las autoridades también avanzan en labores de rescate de víctimas, por lo que se sigue a la espera de una cifra oficial de afectados o fallecidos. Sin embargo, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, informó en Noticias Caracol que hay al menos 27 personas fallecidas en el departamento, sin contar Cali.

El temblor se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín. El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país y en algunas de ellas hubo daños materiales.

Publicidad

"Hay muchos edificios agrietados", dijo el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en declaraciones a la emisora Blu Radio, sin que hasta el momento se tenga información de víctimas. Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que, de momento, "no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios".

*Con información de EFE