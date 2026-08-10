Nueva réplica sacude a San José del Palmar, Chocó, este lunes 10 de agosto: confirman magnitud

La actividad sísmica continúa en el occidente de Colombia tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 registrado en la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó una nueva réplica a las 10:01 de la mañana, con una magnitud de 3,8 y una profundidad de 88 kilómetros. El epicentro de este nuevo movimiento fue localizado en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, municipio que se encuentra en el centro de la emergencia provocada por el fuerte sismo ocurrido a las 7:34 a. m.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El terremoto principal, de magnitud 7,4 y 96 kilómetros de profundidad, fue ampliamente sentido en diferentes regiones del país y generó afectaciones en varios municipios, especialmente en Chocó, Valle del Cauca, Eje Cafetero y Cundinamarca. También se reportaron daños en edificaciones e infraestructura, mientras los organismos de socorro adelantan las labores de evaluación y atención.



Varias réplicas sacudieron al Chocó hoy, 10 de agosto

Durante la mañana ya se habían registrado otros movimientos asociados al evento principal. Entre ellos, una réplica de magnitud 4,8, ocurrida a las 8:18 a. m. y localizada en el municipio de Nóvita, Chocó, además de otro movimiento de magnitud 2,8 reportado por el SGC. Con el nuevo evento de magnitud 3,8, continúa la actividad sísmica en la zona del epicentro, mientras las autoridades mantienen el monitoreo y la evaluación de posibles afectaciones. El Servicio Geológico Colombiano recordó a la ciudadanía que puede reportar si sintió este o cualquiera de los movimientos sísmicos a través de la plataforma Sismo Sentido.

En videos difundidos tras el sismo se observa cómo el pico central de la iglesia de San José de Pereira se desprende, mientras varias personas que se encontraban en la calle se agarran a una motocicleta de la Policía y a otros elementos del entorno mientras son sacudidas por el temblor, en medio del caos y la confusión. En otro video grabado en Pereira se observa cómo parte de la fachada de un hotel se desprende, al tiempo que la persona que registra las imágenes asegura que quienes se encontraban en el lugar están "bien". El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la región del Pacífico, aunque la zona cafetera del centro del país fue una de las más afectadas por el sismo.



Con última actualización a las 10:25 a. m., Asocapitales, organización gremial, confirmó que la cifra de muertos tras el fuerte temblor subió a 21: 18 en Pereira; 2 en Manizales y 1 en Quibdó. "A este balance se suman graves afectaciones estructurales en estas ciudades y en Cali, donde continúan las labores de búsqueda, rescate, atención y evaluación de daños", informó la organización en un comunicado. Además, confirmaron que Bogotá ya tiene listos 100 rescatistas para desplazarse desde CATAM hacia los territorios que priorice el Gobierno Nacional.



Estas son las líneas de emergencia en Colombia

Colombia cuenta con un sistema de atención que permite a los ciudadanos comunicarse con las entidades encargadas de responder ante situaciones de emergencia. Los principales números son:



123: Línea Única Nacional para reportar emergencias.

111: Atención de desastres.

119: Bomberos.

125: Ambulancias y urgencias médicas.

132: Cruz Roja Colombiana.

144: Defensa Civil Colombiana.

126: Policía de Carreteras.

Estas líneas están habilitadas para recibir reportes relacionados con personas lesionadas, estructuras afectadas, incendios, rescates y otras situaciones derivadas de un sismo.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co