Fuerzas Militares dicen no tener conocimiento de algún atentado contra el presidente Petro

Pese a que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció un plan para asesinarlo en tres meses, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, aseguró que la inteligencia militar no tiene información sobre planes para atentar contra el jefe de Estado.

“En este momento no tenemos conocimiento, por la fuerza militar no conozco. Habría que preguntarle de pronto a otras agencias como la Fiscalía, la Policía. Pero, desde nuestro lado de las Fuerzas Militares, no tenemos información al respecto de algún atentado al señor presidente”, manifestó el almirante Cubides.

Enfatizó que las FF. MM. siguen trabajando por la seguridad de todos los colombianos, además de que, “obviamente, hay un esfuerzo constante de inteligencia para garantizar la vida del señor presidente y de todos los demás funcionarios de gobierno”.

Petro insiste en que lo quieren tumbar o matar

El mandatario denunció la existencia de un plan para matarlo o tumbarlo y, por lo tanto, volvió a llamar a la movilización del pueblo.

“Es lo que quieren hacer. O muere el presidente o lo tumban, la orden está dada para estos tres meses. O asesinan al presidente o lo tumban, una de dos, no queremos más a Petro en el Palacio de Nariño, así el pueblo haya dicho que sí. Se burlan del voto popular”, apuntó.

Esta declaración del presidente Gustavo Petro tuvo lugar en Armenia, capital del departamento del Quindío, durante el Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales: "Uniendo Voces", realizado el jueves 12 de septiembre de 2024.

