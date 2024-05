“Gobierno no hizo caso a advertencias” sobre modelo de salud para el Magisterio: Orjuela

Desde el 1 de mayo entró en vigencia el nuevo modelo de atención de salud para los profesores del Magisterio en Colombia, pero el tránsito ha sido traumático, tanto así que día tras día varios maestros, de diferentes partes del país, se han acercado hasta la Fiduprevisora y al Fomag para acceder a los tratamientos médicos.

Hace unos días, el presidente Gustavo Petro subrayó que las fallas en el sistema se debían al “software” porque “está llevando a los maestros y maestras a los viejos operadores, burlándose el cambio que estamos haciendo”.

Diógenes Orjuela, exsecretario de la CUT, se manifestó sobre lo que está ocurriendo con el nuevo sistema y dijo que estos problemas no son por el software, como lo había manifestado el jefe de Estado.

“No, el software no tiene nada que ver en absoluto con esto ni que haya orientado que los pacientes se fueran para otro sitio. El problema es que el Gobierno no hizo caso de las advertencias, puso a cuatro ministros a presionar una decisión en el fondo de prestaciones sociales del Magisterio para asumir un sistema de salud que tenía que tener un proceso como se le señaló constantemente, una transición”.

Añadió que “el documento del nuevo modelo se aprobó el 1 de abril en el Fomag y era indiscutible que en un mes no se iba a poder pasar de un sistema en donde, con una licitación, se contrataba 10 operadores para todo el país a una contratación que el Gobierno llama directo donde tendrían que hacerse 10 mil u 11 mil contratos”.

Asimismo, Orjuela expresó que “el Gobierno no hizo caso y evidentemente lo que se está presentando en el país es el resultado de que el Gobierno no hubiera atendido ni esas recomendaciones, ni en lo jurídico, ni en lo logístico ni en nada”.

