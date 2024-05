Docente denuncia que tuvo accidente hace una semana y en Fomag no le responden por cirugía

Desde que se empezó a implementar el nuevo sistema de salud para los docentes del Magisterio, maestros de diferentes partes exigen soluciones al Fomag, pues no han podido acceder a citas médicas ni medicamentos.

Una de las denuncias a la Fiduprevisora y al Fomag la hizo la docente Ana Isabel Lombo, quien contó que “desde el día viernes yo tuve el accidente laboral, me dirigí a la ARL y el día viernes me tenían que hacer la cirugía, inclusive estuve con la médica cirujana quien dejó constatado en el papel que no me hacían la cirugía porque no había autorización del Magisterio”.

De distintas regiones del país han llegado profesores a Bogotá para poder presentar sus inquietudes ante la Fiduprevisora y Fomag.

Ejemplo de este caso es la acompañante de un usuario, identificada como Dany Paola Sánchez, quien afirma que “no le entregan medicamentos, no le hacen el examen porque en Barranquilla dicen que los aparatos están dañados y en Santa Marta el radiólogo no lo atiende sin la autorización radicada desde Bogotá”.

Otra familiar de un docente dijo que “me llamaron a mí y me dicen (que el caso) ya pertenece a Minsalud y tienen que devolver el oxígeno, el BIPAP, que es con lo que ella puede respirar, entonces que nos tocaba devolver el BIPAP; fuera de eso vine acá porque ella tiene neumología, tiene todo el proceso que estaba haciendo con la neumológica y resulta que acá en la Fiduprevisora no tienen ni idea”.

El docente Diego Mariño mencionó que él ingresó al Magisterio de Boyacá y “tengo el problema que en este momento yo no tengo servicio de salud. La Fiduprevisora siempre con los docentes nuevos tiene el problema de que ellos nunca se comunican con uno, ellos no le dicen a uno: ‘Mire, profesor, usted es recién ingresado, comuníquese a tal línea o venga le colaboramos', sino que ellos lo dejan a uno hasta cuando uno necesita el servicio. Entonces toca llamar a diferentes lados, no contestan”.

¿A cuál arreglo han llegado los docentes con el Fomag?

Tras una reunión en la Fiduprevisora el jueves, 9 de mayo, el presidente de Sindimaestros Boyacá, Omar Carrillo, informó que “con el Fomag hemos decidido sacar un comunicado, ojalá conjunto, para darle tranquilidad al departamento de Boyacá y al país de que las cosas en diálogo se conciertan y se socializan en temas importantes como primer nivel, medicamentos, operadores, canales de comunicación, accesibilidad al servicio, información y base de datos, donde tenemos tranquilidad para que el docente del país, de Boyacá, tengamos tranquilidad, tengamos facilidad de acceder al servicio y no tropiezo y dificultades como se han presentado”.

Algunos de los docentes atribuyen estos inconvenientes a fallas en el sistema, a caídas de la página web, a la falla de los correos electrónicos y a la no respuesta.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro achacó el problema al “software, el software está llevando a los maestros y maestras a los viejos operadores, burlándonos el cambio que estamos haciendo”.

