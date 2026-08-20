Incendios forestales en Tolima encienden las alarmas en Gualanday y provocan el cierre de vías

Se están reactivando los incendios forestales en el departamento del Tolima. Hay varios municipios que están afectados por la grave situación. Uno de los incendios más complicados se está registrando en el corregimiento de Gualanday, ubicado aproximadamente a 40 minutos de Ibagué, la capital departamental.

Se ha reportado que en los lugares conocidos como Caimito y Chagualá, esto en zona rural del corregimiento que pertenece al municipio de Coello, las llamas están rodeando a las viviendas de estas zonas rurales. Es muy importante para las personas que deban tomar la vía hacia Bogotá que está cerrada la carretera que comunica a Ibagué con Espinal, pasando por la carretera antigua de Gualanday, por lo que las llamas están llegando a este corregimiento.

Desde el principal lugar de la emergencia la Policía ha hecho un llamado especial para que los organismos de socorro de las zonas cercanas lleguen a apoyarlos con las máquinas de bomberos. También en esta zona se está presentando un incendio en el Centro Nacional de Operaciones Policiales, el Cenop, esto es en un corregimiento del municipio de San Luis, pero colinda con el corregimiento de Gualanday. Allá la situación es muy compleja.



Los policías que están ahí en capacitación son los que han tenido que encargarse de apagar este incendio que ya ha escalado las montañas de toda esta zona del departamento del Tolima. La gobernadora de este departamento, Adriana Matiz, se pronunció desde Gualanday y le pidió al Gobierno Nacional que la sigan apoyando con lo que tiene que ver la Fuerza Aérea, con la aviación de la Policía y la aviación del Ejército. Durante el fin de semana y el lunes llovió y se liquidaron la mayoría de incendios.



Es importante recordar que en Tolima se tuvieron hasta 39 incendios en un día . El lunes ya solo habían tres incendios forestales, pero hoy durante todo el día estos incendios han aumentado. Por eso la gobernadora llamó al Gobierno Nacional para que vuelvan con este apoyo aéreo. En este momento la situación en Gualanday se salió de las manos de las autoridades y los organismos de socorro, y piden ayuda urgente por aire.

Publicidad

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró sobre las 9:30 de la noche, que en ese momento se encontraban trabajando para contener las llamas 150 bomberos de los cuerpos de Suárez, Armero Guayabal, Villahermosa, Líbano, Rovira, Chaparral, Carmen de Apicalá, Coyaima, Coello, Espinal, Fresno e Ibagué. "Se suman el Grupo Táctico de Bomberos Forestales de Riosucio y la Fuerza de Tarea de Incendios Forestales de Boyacá y Girardot", indicó en un mensaje en su cuenta de la red social X.

"Esta noche se movilizan 90 bomberos más de los Grupos Tácticos de Jamundí, Tuluá, Oriente Antioqueño, Oficiales de Bogotá y una fuerza de tarea del Huila. La Directora Nacional de Bomberos se desplaza al lugar de la conflagración que alcanzó la doble calzada Ibagué-Espinal. La Dirección Nacional de Bomberos, adscrita al Ministerio del Interior, coordina todas las operaciones", agregó el jefe de la cartera.

Alerta por reactivación de incendios forestales en #Tolima.



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/Qn3x1ZMSXQ pic.twitter.com/pAJopJQSIg — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 21, 2026

Publicidad