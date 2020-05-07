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Noticias Caracol  / Municipio de San Luis de Cubarral

Municipio de San Luis de Cubarral

Lo que dijo Abelardo de la Espriella, candidato a Presidencia de Colombia, en El país de los jóvenes
COLOMBIA

Abelardo de la Espriella se pronunció tras crimen de miembros de su campaña: “Con el alma rota”

El candidato presidencial se pronunció este sábado sobre el asesinato de Rogers Mauricio Devia y Fabián Cardona, exfuncionarios e integrantes de su campaña en Cubarral, y aseguró que el crimen “no quedará impune”.

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