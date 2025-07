Grave incendio en conjunto residencial de Barranquilla: reportan tres muertos y más de 30 heridos

Una tragedia sacudió la madrugada del domingo 20 de julio en Barranquilla, cuando un voraz incendio se desató en el conjunto residencial Flores del Recreo, ubicado en la calle 61 entre carreras 41 y 43, en el norte de la capital de Bolívar. El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 a. m. de este domingo 20 de julio y dejó un saldo preliminar de tres personas fallecidas, más de 30 heridas y decenas de vehículos afectados.

Según informó el medio local El Heraldo, las hipótesis de la conflagración apuntan a que habría comenzado por un cortocircuito en la planta eléctrica del conjunto, ubicada en el parqueadero subterráneo. El fuego se propagó rápidamente a otras áreas del edificio, generando una densa nube de humo que ascendió por los ductos de ventilación y escaleras. Aunque los apartamentos no sufrieron daños estructurales, la inhalación de humo y el pánico generalizado provocaron una emergencia para los más de 500 residentes distribuidos en los 170 apartamentos.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Barranquilla, dos de las personas fallecidas fueron identificadas como Wilson Mandón Castro, de 60 años, y Yony de Jesús Espitia Jiménez. Por su parte, una tercera víctima no ha sido plenamente identificada. Las autoridades aún adelantan las labores forenses para esclarecer su identidad.

La emergencia también dejó un gran número de personas lesionadas. Según el medio citado, 39 personas fueron trasladadas a distintos centros médicos con quemaduras o complicaciones respiratorias. Las clínicas que recibieron a los afectados fueron: Clínica General del Norte (16), Clínica La Asunción (11), Clínica La Merced (9), Clínica San Martín (6) y Clínica Porto Azul (3). Entre los heridos se encuentran adultos y menores de edad.

Los nombres de algunos de los lesionados, reportados por El Heraldo, incluyen a Lemaris Patricia Mendoza Covilla (37), Adriana Lucía Montes Cobilla (27), Sandra Milena Padilla Galvis, Carlos Arturo Gómez Serna, Margarita Rosa Zafra Sarmiento, Flor Marina Serna Duque, Geovani Rodríguez Plazas, Álvaro Gómez Méndez, Isleny Esther Romero Maestre, Natalia Sofía Gómez Romero y Sofía Carolina Pérez Padilla.



Testimonios de sobrevivientes del hecho: el caos y el humo

La magnitud del incendio obligó a un amplio despliegue de cuerpos de socorro. El comandante operativo del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, César Fonseca, explicó en declaraciones recogidas por El Tiempo que la operación se realizó con apoyo de al menos nueve vehículos de emergencia de distintas estaciones. “Nuestro objetivo principal, más allá de apagar el fuego, era evacuar a todo el personal. En estos conjuntos residen unas 500 personas, distribuidas en unos 170 apartamentos”, detalló Fonseca.

El oficial agregó que la primera máquina llegó minutos después de la alerta y, dada la gravedad del incendio, se pidió refuerzo inmediato. “Muchas personas fueron evacuadas en ese momento, pero determinamos que lo más seguro era asegurar a los residentes. Los llevamos hasta la azotea, donde cada teniente les dio instrucciones y recomendaciones mientras llegaban los paramédicos”, explicó. La evacuación se prolongó durante varias horas.

Uno de los relatos que logró describir cómo se vivió el incendio fue el de Brian Molina, un joven residente del conjunto, quien habló tanto con El Heraldo como con El Tiempo respecto a lo sucedido esa madrugada: “Yo me levanté hace las 4 de la mañana y se fue la luz. Olía muy fuerte y mi papá me llamó. Después cuando salí, intenté salir, entró todo el humo negro. Se llenó todo el apartamento de humo. Por un momento yo pensé tirarme, pero no sé, gracias a Dios yo saqué fuerzas y de pronto no sé todo… Básicamente, salí con el perro y bajé todas las escaleras y yo sentía que yo pisaba gente. Después me tiré y caí en el primer piso, escuché la gente que gritaba y eran los bomberos. Estaba mi mamá esperándome y yo pude salir gracias a Dios. Mi mujer estaba trabajando, yo estaba solo con el perro ahí".

Molina, que sufrió quemaduras leves en el rostro y una mano, aseguró que el humo era tan denso que no se podía ver nada. “Había gente en los pasillos, yo no la vi porque todo estaba negro, pero sí la sentía en el piso y gente que estaba gritando ‘auxilio’, pero sí pisé y en una me tropecé, me caí, que fue cuando caí en el primer piso y pude salir hasta acá”, relató. También mencionó que días antes se habían realizado reparaciones eléctricas en los edificios, incluyendo el cambio de bombillos.

Otro testigo, Luis Carlos Mesa, también residente, declaró a El Tiempo que todo comenzó con un fuerte olor a quemado y gritos. “Pensamos que era un incendio en un apartamento, pero luego nos dimos cuenta de que venía del subterráneo. Ayudamos a evacuar a muchas personas, fue una situación muy tensa”, afirmó.

Además de las pérdidas humanas y los lesionados, los daños materiales también fueron considerables. El cuerpo de Bomberos de Barranquilla indicó que el reporte que al menos 15 vehículos resultaron afectados en el parqueadero subterráneo, de los cuales cuatro quedaron completamente calcinados. Las autoridades continúan las investigaciones para determinar las causas exactas del incendio, aunque todo apunta a un fallo eléctrico como el origen de la emergencia.

