Habla abogado de policía en Ocaña señalado de golpear a su hija de 5 meses en la cabeza

Las autoridades de Ocaña, Norte de Santander, se encuentran esclareciendo el caso de un policía señalado de golpear su hija , una bebé de tan solo 5 meses, quien sufrió graves heridas en la cabeza, pero, por fortuna, ya se encuentra fuera de peligro.

Versiones preliminares indicaron que el uniformado implicado en este caso, y que fue identificado como el subintendente Wilkin Roney Durán García , había lanzado desde una altura considerable a la menor de edad. Además, se dijo que el policía, en una confesión, habría dicho “maté a mi hija” .

La pequeña fue víctima de un trauma craneoencefálico y varias fracturas que supuestamente fueron causadas por su papá.

A las 10:30 de la noche del 12 de marzo, el policía Wilkin Roney Durán estaba en su casa, ubicada en el barrio Promesa de Dios, Ocaña, junto a su hija de cinco meses, cuando ocurrió la tragedia. La madre del uniformado fue quien presenció la desgarradora escena de la niña en el suelo. En ese momento, la mujer se encontraba en el baño de la vivienda y escuchó un fuerte golpe proveniente de la habitación de su hijo.

Captura del policía Wilkin Roney Durán - Policía Nacional

La madre del policía acudió a la habitación para averiguar lo ocurrido y encontró a su nieta de cinco meses en el piso lastimada. Wilkin Durán estaba de pie junto a la pequeña, aparentemente inmóvil y, al parecer, sin mostrar reacción alguna tras lo sucedido.

Las investigaciones indicaron que la menor fue lanzada desde una altura considerable, presuntamente por su padre, quien la tenía entre sus brazos al momento de lo sucedido. La abuela de la niña la tomó en sus brazos y la trasladó de inmediato al hospital Emiro Quintero Cañizares, donde los médicos determinaron que presentaba un trauma craneoencefálico y múltiples fracturas. El personal médico alertó a la Policía sobre el caso y uniformados fueron hasta la casa de su colega para darle captura.

El uniformado se encontraba en un momento de crisis nerviosa, por lo que fue trasladado a un centro asistencial. Horas después, cuando los médicos lograron calmarlo, las autoridades legalizaron su detención y lo imputaron por intento de homicidio agravado.

Wilkin Roney Durán, señalado agresor - Redes sociales

"La niña se cayó de los brazos": abogado del uniformado

José Ernes Jaimes Chía, abogado del policía, manifestó en el medio digital Noticias Cúcuta 75 que su cliente precisó que “la niña, desde los brazos -él es una persona alta- se cae y se golpea directamente en la cabecita, generando la pérdida del conocimiento de la menor. Cuando salió del baño la abuela de la menor, precisa: ‘Wilkin, la niña no responde. La niña se murió’. Por fortuna de Dios, hoy en día la niña está bien. Él se quedó paralizado, se quedó en shock porque perdió la razón y el sentido en ese momento que sucede el hecho. Tanto la tía de la menor como la abuela de la menor salvaguardan la niña, agarran las llaves del vehículo del señor Wilkin, otros familiares llegaron y trasladaron a la menor al hospital. Wilkin, en ese choque psicológico, inmediatamente y a sabiendas de que es funcionario, se acercó a la estación de Policía. Desde ahí es donde empiezan a desinformar las autoridades todo porque Wilkin llegó al sitio y precisó ‘mi madre me dice que la niña no reacciona y que la niña murió’”.

El abogado agregó que como el policía tenía la bebé en los brazos, “el golpe se generó en el rostro de la menor. El dictamen de Medicina Legal precisa ‘golpe indeterminado por caída en la vivienda’. Si se analiza ese dictamen, no hay ningún rastro de golpes en la bebecita. Tenemos videos donde cinco o diez minutos antes de que sucedieran los hechos, Wilkin empieza a cantarle a su hija, hay videollamadas y hay testigos que dan fe de que Wilkin simplemente estaba interactuando con la bebé”.

Finalmente, el abogado especificó que su cliente “tiene una enfermedad, cuyo tratamiento es pagado por la Policía Nacional, y es que lo deben inyectar cada 15 días en razón a que él se sopla completamente, se hincha. El tratamiento es costoso y al día de hoy ese tratamiento le genera afectaciones emocionales, psicológicas y psiquiátricas”.

CAMILO ROJAS

PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co