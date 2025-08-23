La recompensa por ‘Chejo’, ‘Guaricho’ y ‘El Eléctrico’, presuntos responsables de atentado en Amalfi

Tras el atentado de las disidencias de las Farc contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, por el que 13 uniformados murieron, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hizo un anuncio luego de realizarse un consejo de seguridad adelantado en el municipio de Rionegro.

Los policías estaban en una misión de erradicación de cultivos de hoja de coca cuando sufrieron el atentado terrorista que, según el mismo presidente Gustavo Petro, fue “una trampa” de la estructura 36 de las disidencias que comanda alias Calarcá.



La hipótesis que hay sobre el atentado en Amalfi

A través de su cuenta en X, el mandatario dijo que “el lugar donde se posó el helicóptero con éxito, en lo alto de una colina, ya había sido acondicionado desde días antes, quizás meses, con cilindros de explosivos enterrados bajo un metro en el subsuelo”. Esta preparación, expresó, tenía como objetivo causar el mayor daño posible a las fuerzas que se ubicaran en ese punto.

Precisamente, un video de los miembros del Comando Jungla muestra las dificultades de los uniformados para llegar al sitio del atentado y rescatar a los agentes atacados.



Una cámara corporal mostró cómo los policías avanzaban pecho a tierra en busca del helicóptero recién derribado en zona rural de Amalfi. El silencio se rompió con ráfagas de fusil.

Al llegar a la aeronave y ver los cuerpos de los uniformados, sus compañeros entendieron que quedarse por mucho tiempo en la zona era exponerse, ya que tenían temor no solo por los disparos, también existía la amenaza de un ataque con drones, que los delincuentes están usando como arma contra la fuerza pública.

Fue así como un operativo de erradicación de cultivos se convirtió en una masacre en Amalfi, donde en los últimos meses se han intensificado los enfrentamientos entre el Clan del Golfo con las disidencias de las Farc y el Eln por el control territorial y las economías ilícitas.

Solo cuatro policías sobrevivieron al ataque y se encuentran en la ciudad de Bogotá. El presidente Gustavo Petro los visitó este sábado.



¿Quiénes son los responsables?

El ministro de Defensa se refirió a este ataque y el de Cali, que dejó 6 civiles muertos, como “eventos indeseables en cualquier conflicto”.

Una facción de las disidencias de las Farc sería la responsable del ataque en Amalfi y Pedro Sánchez anunció las recompensas por los criminales que estarían detrás del repudiable hecho. (Lea también: McNamara, de Embajada de EE. UU. en Colombia, se pronunció tras atentado a helicóptero en Antioquia)

“El cabecilla principal de esta estructura 36 es alias Chejo o Alejandro, por él se eleva la recompensa hasta 2.000 millones de pesos y se ejecutará acorde a los diferentes protocolos que se tengan establecidos a nivel del Gobierno nacional”, dijo.

“Por alias Guaricho, que hace parte de esa estructura criminal, hasta 300 millones de pesos; por alias Leo o El Eléctrico, hasta 300 millones de pesos. Acá no descansaremos hasta capturar a los criminales, acá no descansaremos hasta recuperar la seguridad en el departamento de Antioquia”, sentenció el funcionario.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co