Así habrían asesinado a comerciante bogotana en Cartagena: señalado responsable no aceptó cargos

Pasados más de dos meses desde que se conoció sobre la muerte de la bogotana Martha Bibiana Sánchez Méndez en Cartagena, la Fiscalía General de la Nación reveló nuevos avances en la investigación y habló sobre las acciones que habría cometido su presunto agresor tras cometer el crimen.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El hecho provocó conmoción entre los habitantes de La Heroica, pues la víctima, de 56 años, fue encontrada con múltiples heridas de arma blanca en todo su cuerpo y otros evidentes signos de violencia en un edificio de Crespo, reconocida zona turística de la capital de Bolívar.

Según conocieron las autoridades, la mujer se había desplazado hacia Cartagena con el objetivo de comprar una vivienda para vacacionar. "Fue encontrada sin vida al interior de un apartamento, al parecer con heridas con arma blanca", dijeron las autoridades en su momento.



Se supo en aquel momento que la víctima era una comerciante de la capital y su hija, quien hizo el reporte, llamó a la Policía Nacional para notificar que su madre no había vuelto a reportarse. Al llegar al ligar de los hechos, las autoridades se encontraron con la macabra escena del crimen.

Publicidad

Tras las investigaciones y la captura del principal sospechoso, se planteó que, presuntamente, el hombre había usado la tarjeta débito de Sánchez para comprar varios artículos, entre los que las autoridades, según información citada por El Universal, hallaron comprobantes de pago de repuestos de motocicletas, licor y prendas de vestir.



¿Quién habría sido el responsable del crimen?

Las autoridades, tras la respectiva recolección de pruebas, impusieron medida de aseguramiento en centro carcelario a Jean Carlos Hernández Ocho por su presunta participación en este hecho. El hombre, acorde con información de la Fiscalía, fue imputado por tortura, hurto calificado agravado y homicidio agravado.

"El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que la víctima fue golpeada en múltiples ocasiones con objetos contundentes, además de presentar signos de asfixia", dio a conocer la Fiscalía.

Publicidad

Se determinó, entonces, que Hernández se había hecho pasar por un trabajador encargado de hacer arreglos locativos, ingresó al lugar en el que se encontraba la mujer y la atacó con arma blanca hasta causarle la muerte. Posteriormente, el hoy privado de su libertad robó sus pertenencias y se dio a la fuga. El hombre fue capturado el pasado 30 de julio en el barrio Torices de Cartagena.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL