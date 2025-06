Habla el abogado del coronel Carlos Feria tras su expulsión de Estados Unidos: ¿cuándo regresa?

El coronel Carlos Feria, quien fue jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro y está implicado en el escándalo por interceptaciones ilegales a la exniñera de Laura Sarabia, tiene hasta el 2 de julio para salir de Estados Unidos. La decisión de expulsarlo se conoció semanas después de que se enviara una carta al gobierno estadounidense refiriéndose al caso por el que Feria es investigado, teniendo en cuenta que él actualmente ejerce como agregado policial en territorio estadounidense.

Su abogado, Marlon Díaz, habló con Noticias Caracol, y confirmó que el coronel regresará la próxima semana. "Tuve oportunidad de dialogar con él, y me confirmó que esa fue la notificación que se hizo por los canales diplomáticos. (..) Eso requiere la coordinación no solamente del traslado de él sino también de su familia", indicó.

Por otro lado, la carta pidiendo la expulsión fue enviada por la concejal republicana María Elvira Salazar. "Gracias al Departamento de Estado por expulsar al coronel Carlos Feria y quitarle la protección diplomática que el guerrillero corrupto de Petro intentó usar para esconderlo en Estados Unidos", escribió la funcionaria en su cuenta de X.

Y añadió: "Feria no era un diplomático, sino un cómplice de Petro acusado de abuso de poder, detención ilegal y encubrimiento de corrupción. Petro quiso blindarlo con inmunidad. Pero aquí no protegemos matones disfrazados de diplomáticos. Que quede claro: Estados Unidos no será refugio de dictadorzuelos".



La carta que envío la congresista al gobierno sobre Carlos Feria

En mayo, la congresista republicana envió una carta al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, indicando que Feria "debería estar de regreso en Colombia para enfrentar un juicio y cooperar con la Fiscalía", ya que "es una figura clave en un caso de corrupción de alto perfil que alcanza las más altas esferas del gobierno colombiano. El coronel Carlos Alberto Feria Buitrago no debería tener permitido trabajar en la embajada de Colombia en Washington, D. C.; se le deberían negar las credenciales diplomáticas y ser devuelto a Colombia para que pueda comparecer ante la justicia".

En la carta también se hizo un recuento del caso de Marelbys Meza, exniñera de la ahora canciller Laura Sarabia, que estalló en enero de 2023, cuando ella misma denunció a través de canales internos del Gobierno que se había extraviado una bolsa de lona con 30.000 dólares en efectivo. "En respuesta, el equipo de seguridad del presidente Petro, encabezado por el coronel Feria, detuvo inmediatamente a Meza (...) para interrogarla sin autorización, incluso con una prueba de polígrafo. Durante este tiempo, el coronel Feria la retuvo contra su voluntad en el sótano del palacio presidencial durante casi 48 horas", dijo la congresista.

La Fiscalía General de la Nación le imputó a Feria cargos por peculado por uso, debido a la utilización de un polígrafo para interrogar a Meza. También, se le imputó abuso de función pública, privación ilegal de la libertad y otros delitos. Sin embargo, en mayo fue nombrado agregado de la Policía Nacional en la embajada de Colombia en Washington, lo que le otorgaba estatus diplomático.

Teniendo lo anterior en cuenta, la carta agregó que "otros policías involucrados en el mismo abuso de autoridad han recibido penas de hasta diez años de prisión. El presidente Petro se está burlando del generalmente distinguido cuerpo diplomático que trabaja en Washington D. C. No deberíamos participar en esta farsa. El otorgamiento de credenciales diplomáticas es un privilegio que Estados Unidos otorga a los diplomáticos que las merecen (...) Hagan lo correcto y nieguen las credenciales diplomáticas".

Por otro lado, el caso de Feria ha quedado en vilo debido a un conflicto jurisdiccional entre la justicia ordinaria y la justicia penal militar, lo que ha frenado momentáneamente su avance en los estados judiciales. "Va a depender del trámite que se surta en la Corte Constitucional (...) si la decisión es que sea la justicia penal militar y policial, será ante esa jurisdicción a donde se lleve la actuación y se tramite todo el proceso", explicó el abogado.

