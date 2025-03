Habla mujer que enfrentó a dos delincuentes armados en Cúcuta: “No sentí miedo”

Con valentía y poniendo en riesgo su vida, Karen Chaparro se enfrentó a dos delincuentes armados que intentaron robarle su motocicleta cuando la estaba parqueando en frente de su casa en Cúcuta. Videos de cámaras de seguridad registraron el hecho y la manera en la que la mujer defendió sus pertenencias.

(Lea también:Video | Mujer enfrentó y sacó corriendo a dos ladrones armados que iban a robarle la moto, en Cúcuta )

En diálogo con Noticias Caracol, Karen relató en qué momento decidió resistir a los ladrones y golpearlos con su casco.

“Conectamos miradas el ladrón y yo, y lo que hago es apagar la moto, bajarme y reaccionar contra el tipo. Él me dijo: ‘quieta’, pero cuando me lo dice yo ya había reaccionado contra ellos”, expresó Karen.

Publicidad

Preguntada sobre si tuvo miedo, ella aseguró que no. Sin embargo, no se salvó de ser golpeada en la cabeza: “El golpe fuerte fue en la frente. Siento bastante dolor, y en la parte del cabello hay una sutura y otros golpes superficiales, pero sí hay dolor”, dijo.

Pese a las lesiones, la víctima manifestó que volvería a reaccionar de la misma forma e incluso “mucho mejor, porque ya estoy más preparada que antes”.

Publicidad

Ella dio a conocer también en dónde aprendió a defenderse de esa manera: “Yo tenía conocimiento de cómo defenderme porque presté servicio como auxiliar de Policía. También con mi nivel de entrenamiento como deportista logré ese objetivo”.

La mujer puntualizó sobre el hecho que “mirando las cámaras de seguridad nos dimos cuenta de que los tipos ya venían rondando la zona desde muy temprano y sabían a la hora que yo debía llegar a la casa del trabajo. Ellos miran hacia acá, se acercan a la esquina y se devuelven y eso lo hacen en repetidas ocasiones”.

¿Ha recibido Karen algún tipo de seguridad por parte de la Policía o la Fiscalía por si quieren atacarla nuevamente?

Ante la posibilidad que sea atacada por segunda vez, Karen dijo que le preocupa eso “bastante”, porque puede suceder nuevamente y ellos van a venir más prevenidos todavía porque saben cómo va a ser mi reacción contra ellos", y aseguró que la Policía no le ha ofrecido seguridad.

Publicidad

“La Policía no ha llegado a preguntarme si estoy bien ni me ha brindado ningún tipo de seguridad. De la Fiscalía tampoco me han informado nada. Ya hoy es lunes y no me han informado. Supuestamente dijeron que me llamaban a informarme sobre los tipos, sobre la investigación, pero nada”, concluyó.

JUAN CARLOS CALDERÓN MEDINA

JCCALDER@CARACOLTV.COM.CO