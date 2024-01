Habló policía que le dio su bota a patrullero en ceremonia de ascenso: “Quería que se sintiera bien”

En video quedó registrado el momento en que dos uniformados de la Policía, en medio de la marcha de una ceremonia de ascenso y ante la mirada incrédula de los asistentes al evento, rompen el protocolo para cambiar de zapatos y solucionar una situación imprevista.



Al joven patrullero de la Policía Nacional Daniel Mármol se le despegó la suela de una bota mientras hacía una presentación en grupo para la ceremonia de ascenso en la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas de Villavicencio, capital del Meta.

“Esa ceremonia es bastante importante en la vida de todo integrante de la institución, y más en mi condición de primer puesto. Dije '¡wow! 181 patrulleros y no me puede estar pasando esto a mí'”, señaló el patrullero Daniel Mármol.

Desde la tribuna, esa misma angustia y preocupación la vivió el intendente jefe Juan Carlos Rico, quien se le acercó y salvó la patria poniéndose literalmente en los zapatos de su compañero.

“Se asemeja uno a lo que él está sintiendo, como esa pena, esa situación incómoda. Uno lo que intenta es ayudar. La intención era que pudiera marchar y que se sintiera bien. Yo en el momento lo único que le pregunto es ‘¿cuánto calza?’ y me dice ‘yo calzo 40’, yo le dije ‘bueno, mijo, entonces tome este 41 y siga marchando. No se preocupe, esté tranquilo, no ha pasado nada'", manifestó el intendente jefe Juan Carlos Rico.



El uniformado rompió el protocolo por una justa causa y apoyó a este joven para que cumpliera con la ceremonia.

El mayor Wilmar Upin García, director de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas, reaccionó al episodio y precisó que “el intendente, de una manera muy rápida y ágil lo que hace es reaccionar dentro de su sentido como ser humano, como compañero y de ayudar lo que busca es mejorar de alguna manera rápida que este hecho se supere de la mejor manera”.

Al terminar la ceremonia el joven Mármol agradeció el gesto del intendente. “Lo primero que hice fue acercarme a mi intendente Rico y darle un gran abrazo”, agregó Daniel Mármol.

El joven patrullero está sirviendo a la patria en su ciudad natal Santa Marta y aseguró que este gesto marcó su vida para siempre.