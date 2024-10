Hombre habría herido a su pareja con agua hirviendo en medio de una pelea en el Amazonas

Una mujer en Leticia, Amazonas, acabó con graves lesiones tras haber sido quemada por su pareja en medio de una discusión. El señalado victimario habría utilizado agua hirviendo para lastimar a la mujer.

Le lanzó agua hirviendo

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el 24 de septiembre de 2024, un hombre residente en el Amazonas atacó a su pareja sentimental con agua hirviendo dentro de un inmueble en la Isla Fantasía de Leticia, esto a raíz de una pelea verbal que sostenían.

El acto violento provocó que la mujer padeciera de heridas de consideración en el 45% del cuerpo.

"La investigación permitió establecer que estas conductas, al parecer, fueron frecuentes y repetitivas contra la víctima, tanto física como psicológicamente", especificó el ente investigador.

El presunto agresor fue capturado y posteriormente imputado por el delito de tentativa de feminicidio agravado, y pese a que no aceptó el cargo, un juez de control de garantías determinó que debía tener medida de aseguramiento en centro carcelario.

¿Cómo tratar las quemaduras?

Expertos de la Mayo Clinic explican que, aunque las quemaduras leves pueden ser tratadas por medio de primeros auxilios, aquellas de gravedad deben ser atendidas por un experto en salud.

Algunas señales de alarma que hay que tener en cuenta al momento de categorizar la gravedad de una quemadura es la profundidad y extensión de la misma, el aspecto de la piel y si estas comienzan a inflamarse rápidamente.

Los especialistas recomiendan no usar agua fría para refrescar la zona, además de no romper las ampollas generadas por la herida. En caso de que alguna prenda se haya pegado a la herida, no intente quitarla de la misma.

