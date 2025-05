Hombre que lanzó insulto racista a agente en Cali, enviado a casa por cárcel mientras avanza proceso

En un comunicado emitido en la noche de este viernes, la Fiscalía General de la Nación informó que presentó ante un juez de control de garantías a Henry Alexis Velasco Rodríguez, el hombre que agredió con insultos racistas e intimidó a un agente de tránsito, identificado como José Félix Angulo, en la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca, el pasado 16 de mayo, un hecho que se hizo viral en redes sociales y que fue rechazado desde distintos sectores.

El registro en video del hecho y otras evidencias recopiladas por el personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía resultaron de ayuda para solicitar la orden de captura contra el agresor y hacerla efectiva en las instalaciones de la Fiscalía en Cali, a dondeVelasco Rodríguez se presentó para atender el requerimiento.

Un fiscal de la Seccional Cali le imputó los delitos de violencia contra servidor público y actos de racismo o discriminación, ambas conductas agravadas. El ahora procesado aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia mientras avanza el proceso en su contra.

Velasco Rodríguez aparece en el video con una larga trenza de cabello. A la hora de su captura, que se dio hacia las 9 a.m. de este viernes, apareció con un estilo diferente.

Los hechos por los que es judicializado



Los hechos ocurrieron ese viernes, cuando Angulo se acercó a un vehículo que permanecía estacionado en una zona prohibida en el barrio San Fernando, una zona reconocida en Cali, y le notificó a una mujer que estaba a bordo sobre la orden de comparendo que procedía por infringir la norma. Como lo relató la Fiscalía, Velasco Rodríguez, quien en ese momento salía de un supermercado, se acercó al servidor público, lo insultó y lanzó varias frases despectivas en razón de su color de piel. Todo quedó registrado en video y se hizo viral en redes sociales.

En su cuenta de X, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó sobre la captura del agresor. "Gracias a la Fiscalía, al CTI de la Fiscalía y a la Policía de Cali por hacer justicia. No permitiremos más agresiones contra funcionarios públicos en Cali, mucho menos agresiones racistas", dijo el mandatario local.

Noticias Caracol habló en días pasados con José Félix Angulo, víctima de los insultos racistas, quien contó detalles de lo ocurrido y, en especial, se refirió a la calma que mantuvo durante la agresión, un detalle que muchos han destacado. "Esa calma nace de mis padres. Es la crianza que uno tiene, desde muy joven. El solo hecho de yo atacar a ese joven no es mi ética. La ética de un agente de tránsito es servirle a la comunidad, más no maltratarla", afirmó Angulo, quien, hay que decir, también aclaró que Velasco Rodríguez no era conductor del vehículo involucrado en el caso de la infracción que iba a impartir.

"Quien conducía era una mujer. Me le acerco y le solicito que me enseñe los documentos, licencia de conducción y licencia de tránsito. Le explico que en ese lugar es prohibido estacionarse. A su vez le enseño que enseguida hay un parqueadero y que en la otra cuadra hay otro parqueadero donde puede estacionar el vehículo", contó el agente de tránsito.

Y agregó: "En ese momento, que yo estoy haciendo mi proceso, es cuando veo que sale ese señor. No sé quién era en ese instante y me viene a agredir verbalmente (...) Me da vergüenza escucharlo, de un caleño, un joven".

En esa entrevista, José Félix Angulo afirmó que es la primera vez que lo agreden con insultos racistas en su trabajo. "Para mí fue algo inaudito. Me siento moralmente deprimido, mi familia no quiere que sea agente, pero mi amor por Cali lo llevo en el corazón y quiero servirle a Cali", dijo el agente.

