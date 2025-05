Emiten orden de captura contra Alexis Velasco, señalado de agredir a agente de Tránsito en Cali

Las autoridades de Cali, Valle del Cauca, informaron en la mañana de este miércoles 21 de mayo que se emitió orden de captura en contra de Alexis Velasco, el hombre que apareció en un video que se hizo viral en redes sociales agrediendo con palabras racistas al agente de Tránsito José Félix Angulo.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó a través de su cuenta de X que “ya fue emitida la orden de captura contra el agresor de José Félix, el agente de Tránsito, víctima de insultos racistas en Cali, mientras cumplía con su labor. En esta ciudad no hay cabida para la violencia ni la discriminación. Desde la Alcaldía de Cali actuamos con determinación. El respeto es ley y se hace cumplir”.

Según el mandatario local, el delito que se le imputará a Alexis Velasco será el de “violencia contra servidor público en concurso con actos de discriminación”. Eder sostuvo que el señalado “agredió de manera racista a uno de nuestros guardas de Tránsito. En Cali no vamos a permitir más este tipo de agresiones contra servidores públicos. No permitiremos más agresiones contra nuestros guardas de Tránsito y mucho menos si vienen acompañados de racismo y de ataques racistas. Quiero darles lar gracias a la Fiscalía, al CTI y a la Policía Nacional por haber priorizado este caso el cual debe ser sancionado de manera ejemplar”.

José Félix Angulo lleva en Cali, Valle del Cauca, 40 años.

La grabación en donde se ve el momento en que Alexis Velasco agrede verbalmente al agente de Tránsito será usado como material probatorio en el proceso. Ciudadanos que pasaban por el lugar le reclamaron a Velasco por irrespetar a la autoridad. Mientras tanto, José Félix Angulo mantuvo la compostura ante los insultos para no entrar a una confrontación física.

"Me dio vergüenza escucharlo de un caleño": agente de Tránsito agredido en Cali

El agente de Tránsito José Félix Angulo habló con Noticias Caracol sobre los hechos ocurridos con Alexis Velasco y contó cómo hizo para contenerse y mantener la distancia para no terminar a los golpes con el sujeto que lo estaba insultando: “Esa calma nace de mis padres. Es la crianza que uno tiene desde muy joven. El solo hecho de yo atacar a ese joven no es mi ética. La ética de un agente de tránsito es servirle a la comunidad y no maltratarla”.

El agente sostuvo que esta fue la primera vez que lo agredieron con insultos racistas en su trabajo. “Para mí fue algo inaudito. Me siento moralmente deprimido, mi familia no quiere que sea agente, pero mi amor por Cali lo llevo en el corazón y quiero servirle a Cali”.

José Félix Angulo cómo ocurrieron los hechos y que Velasco “no era el conductor del vehículo. La conductora era una mujer, yo le solicité que me enseñara los documentos y le expliqué que en ese lugar era prohibido estacionarse. Yo le pedí los documentos, le enseñé que enseguida había un parqueadero para que estacionara el vehículo. En ese momento, yo estaba haciendo mi proceso cuando veo que salió ese señor. Yo no sabía quién era en ese instante y me vino a agreder verbalmente”.

El agente manifestó que en el momento de lo ocurrido “me dio vergüenza escucharlo de un caleño, de un joven. Soy mayor que él, puedo darle ejemplo”.

Finalmente, José Félix indicó que “yo le tuve que hacer el comparendo a la persona que está mal estacionada y, a su vez, el compañero que estaba grabando llamó a la Policía, que fue oportuna en llegar. El señor cuando ingresó al supermercado salió por la otra puerta. A cuadra y media del lugar fue encontrado subiendo bolsas de hielo al carro que yo había acabado de sancionar. Yo hice mi denuncia ante la Fiscalía porque tiene que haber un precedente del maltrato a un negro que por ser de color no puedo ser agente de tránsito y eso es irrespeto racial”.

