Intolerancia en Valledupar: taxista agredió con cruceta a pasajero que vomitó en su vehículo

Un indignante hecho de intolerancia se registró en horas de la madrugada del lunes festivo 24 de marzo en Valledupar, Cesar, cuando un taxista agredió con una cruceta a un pasajero. Según la versión del taxista, el pasajero se negó a pagar la limpieza del vehículo tras vomitar su interior.

El incidente ocurrió al frente a un establecimiento en la avenida Simón Bolívar. De acuerdo con los testigos, el conductor del taxi discutió con el pasajero, identificado posteriormente como Daniel Fuentes, antes de tomar la herramienta y golpearlo en múltiples oportunidades hasta dejarlo inconsciente y con heridas de consideración.

(Lea además: Estos son los rostros de padre y madre asesinados por su hijo en Villavicencio: "Todo le daban")

Tras cometer el violento acto, el conductor protagonista de los hechos abordó su automóvil para luego irse, dejando al usuario herido.

Publicidad

El taxista explicó que en medio de su servicio nocturno recogió a una pareja, cerca de la medianoche, con destino a un establecimiento de la ciudad. Sin embargo, al llegar al lugar, el pasajero y su acompañante se rehusaron a pagar el costo adicional por el aseo del automóvil.

Finalmente, tras una discusión que duró media hora, el taxista tomó la cruceta para exigir el pago, lo que desencadenó un fuerte forcejeo que lamentablemente terminó en agresión.

El Pilón - Getty Images

Publicidad

“Aproximadamente media hora para que me pagaran la lavada del carro y la vomitada. No me querían pagar, lo único que querían era irse. Nadie me quería responder. Al ver que eran varias personas las que estaban con ellos, les dije: ‘Págueme la carrera y la lavada del carro’. Yo saqué mi cruceta para exigir mi carrera con más autoridad y él se me acercó a quitármela. Cuando intentó quitármela, yo le generé los golpes”, admitió el taxista que cometió el acto, por medio de un audio.

El hombre perjudicado fue atendido por personal de paramédicos y fue trasladado a la Clínica Médicos. Adicionalmente, según informó El Heraldo, los familiares de Fuentes se encuentran realizando las diligencias correspondientes para interponer una denuncia por el brutal ataque.

Por otro lado, según los medios locales, el sindicato de Taxistas de Valledupar expresó su rechazo y lamentó el comportamiento de extrema violencia que cometió el colega contra el usuario. De igual forma, aseguró desconocer la identidad del agresor, y esperan que los hechos no se vuelvan a cometer.

Noticias Caracol se abstiene de compartir las imágenes por su contenido violento.