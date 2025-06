Invima alerta sobre productos suplementarios ilegales en el país

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) realizó una advertencia para las personas que consumen diferentes productos suplementarios. De acuerdo con la entidad, hay unos productos que no se encuentran amparados bajo ningún registro sanitario emitido por la autoridad competente, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal.

Los productos han sido identificados con diferentes nombres, entre los que se incluyen: GOLDEN LIFE, MELATONIN PLUS 10 MG, ULTRA BRAIN BOOSTER, COLLAGEN COMPLEX PLUS, ULTRA OMEGA 3 y BIOTIN PLUS 30.000 MCG. Invima también advirtió sobre GOLDEN HERBS, ULTRA MAGNESIUM y la marca SATOOMI con el producto NAD + RESVERATROL. "Son promocionados presuntamente como suplementos dietarios".

El Invima indicó que los mencionados no corresponden a ningún producto autorizado por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos de la entidad. "Toda vez que no cumple con la normatividad sanitaria vigente según el decreto 3249 de 2006, 'por el cual se reglamenta la fabricación, comercialización, envase, rotulado o etiquetado, régimen de registro sanitario, de control de calidad, de vigilancia y control sanitarios de los suplementos dietarios'".



¿Qué riesgos hay si consume productos no aprobados?

La entidad encargada también alertó sobre los riesgos para la salud que pueden ocasionar en los consumidores el usar estos productos fraudulentos:



Elevación de la circulación sanguínea, palpitaciones altas, enfermedades cardiacas, nervios, ansiedad y temblor.

Problemas de insomnio, pesadillas y cansancio.

Riesgo potencial de retención de líquidos, edema local o generalizado.

Daños en órganos como la piel, lesiones cutáneas, riñones, hígado y piel.

"De acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, los productos fraudulentos no cuentan con un registro sanitario, por lo tanto, no garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores. Adicionalmente, se desconoce su contenido real, trazabilidad, condiciones de almacenamiento y transporte", explicó el Invima. La entidad recomienda verificar el número de registro sanitario del producto antes de utilizarlo.



Recomendaciones del Invima

Evite consumir los productos anteriormente mencionados

No compre medicamentos ni productos Fitoterapéuticos, ni suplementos dietarios sin registro sanitario vigente.

Si está consumiendo estos productos suspenda de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para su salud.

Informe de manera inmediata al Invima o entes de salud territorial los datos que conozca sobre los lugares donde se distribuya o comercialice estos productos.

Si ha presentado algún evento adverso, asociado a su consumo, repórtelo de manera inmediata.

Productos identificados por el Invima. Invima

