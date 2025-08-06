Formalizan prisión domiciliaria contra Álvaro Uribe, que compareció ante juzgado de Rionegro

El expresidente Álvaro Uribe informó a través de sus redes sociales que fue formalizada su detención domiciliaria, luego de que la juez Sandra Heredia lo condenara, en primera instancia, a 12 años por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

"Esta tarde comparecí al juzgado de Rionegro, me había citado para el próximo lunes para formalizar mi encarcelamiento domiciliario que estoy cumpliendo desde el pasado viernes", dijo Uribe en un video divulgado donde portaba en la mano un documento que sería el acta de detención.



Negaron la tutela para suspender la medida

El Tribunal Superior de Bogotá denegó el pasado lunes la solicitud hecha por la defensa del expresidente Álvaro Uribe de una medida provisional para suspender la detención domiciliaria. Sin embargo, esta corporación continúa estudiando de fondo la acción de tutela (recurso de amparo) interpuesta por los abogados de Uribe, que solicitan la libertad inmediata de su cliente.

"No se accederá a decretar la medida provisional solicitada, lo cual en manera alguna significa que a partir de esta providencia se desprenda el sentido del fallo que se vaya a emitir cuando se resuelva la presente acción, el cual deberá estar precedido de los elementos de juicio que en forma oportuna habrán de allegarse", explicó el tribunal.

El abogado Jaime Granados, que interpuso la acción de tutela, consideró en su recurso que la sentencia del pasado 1 de agosto "transgredió derechos fundamentales como la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez".

En esa dirección, el equipo jurídico de Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, pide que se amparen esos derechos y que se suspenda la ejecución de la sentencia mientras avanza el proceso de apelación.

Uribe, de 73 años y fundador del partido Centro Democrático, fue sentenciado en primera instancia a doce años de cárcel en régimen domiciliario, a una multa millonaria y a la inhabilitación por más de ocho años para el ejercicio de funciones públicas.

La jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, también ordenó la detención inmediata de Uribe porque el fallo aún será apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá, que debe pronunciarse en segunda instancia a más tardar en octubre próximo.

Heredia amplió en dos días, hasta el 13 de agosto, el plazo para que la defensa de Uribe presente la apelación de la condena.

El Centro Democrático convocó a marchas este 7 de agosto para expresar su apoyo al exmandatario.

EFE