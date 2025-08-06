Videos| Fuerte pelea de hinchas en el Movistar Arena previo a show de Damas Gratis: reportan daños

Este miércoles 6 de agosto se reportó una fuerte pelea en las instalaciones de Movistar Arena en Bogotá en medio del concierto del grupo argentino de cumbia villera Damas Gratis. Los primeros reportes se informaron en redes sociales por asistentes al evento, que indicaron que decenas de fanáticos de la agrupación se enfrentaron a golpes.

@Bogota @CarlosFGalan A esta hora en el Movistar Arena, no hay autoridad cero policía. pic.twitter.com/KV2SC9X94L — Andrés Barrantes (@Andresbc3105) August 7, 2025

Duele ver esto en un concierto y más en el Movistar Arena, las hinchadas se pelean y dañan el recinto, dañaron la organización del promotor y donde estará la policía? pic.twitter.com/jrmsv1GSUB — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) August 7, 2025

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

