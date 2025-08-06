Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Videos| Fuerte pelea de hinchas en el Movistar Arena previo a show de Damas Gratis: reportan daños

Videos| Fuerte pelea de hinchas en el Movistar Arena previo a show de Damas Gratis: reportan daños

En redes sociales se difundieron varias imágenes dentro del estadio cubierto ubicado en la avenida NQS con avenida José Celestino Mutis, en el oriente de Bogotá. Esto es lo que se sabe.

Concierto en Movistar Arena
Concierto en Movistar Arena
REDES SOCIALES
Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
|
Actualizado: agosto 06, 2025 09:55 p. m.

Este miércoles 6 de agosto se reportó una fuerte pelea en las instalaciones de Movistar Arena en Bogotá en medio del concierto del grupo argentino de cumbia villera Damas Gratis. Los primeros reportes se informaron en redes sociales por asistentes al evento, que indicaron que decenas de fanáticos de la agrupación se enfrentaron a golpes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...
LAURA NATHALIA QUINTERO.
NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

