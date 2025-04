Joven de 23 años fue hallado sin vida cerca a un motel en Pereira: esto se sabe

El cuerpo de un joven de 23 años fue hallado en zona rural de Pereira en la noche del pasado lunes, 31 de marzo, cerca a un motel conocido en la zona llamado As de amor.

Las autoridades llegaron a la carretera de la vereda El Salado tras la alarma de la comunidad, la cual encontró el cadáver a un costado de la vía, en zona boscosa.



Él es el joven que fue hallado muerto en Pereira

En un principio solo se informó que la víctima era de sexo masculino, pero, horas después del levantamiento del cadáver , según el medio local La Patria, Medicina Legal comunicó que la identidad del joven es Juan Esteban Salgado Agudelo, nacido en Pereira en 2002.

De acuerdo con el medio local, aunque su cédula está registrada en Pereira, recientemente había actualizado sus datos en el municipio de La Virginia, reportando residencia en Caimalito, La Carbonera.

Los investigadores, por otro lado, informaron que en su cuerpo había recibido varios disparos con arma de fuego, los cuales, al parecer, causaron la muerte.



Otro cuerpo fue hallado sobre la calle 80, en Bogotá

Transeúntes de la vía Siberia – Funza vivieron momentos de pánico en la mañana de este sábado 29 de marzo de 2025 al ser testigos de un macabro hallazgo. Sobre la vía que conecta a Bogotá con otros municipios aledaños por la calle 80, varias personas que se movilizaban por el sector encontraron un cuerpo desmembrado de un ser humano envuelto en bolsas plásticas de color negro, exactamente en el kilómetro 3.5 de la calle 80, saliendo de la ciudad.

El testimonio de una mujer que vio el cadáver a un costado del camino que transitaba rumbo a su trabajo fue clave para el escalofriante hallazgo. "Yo iba pasando y vi la bolsa. Me llamó la atención y frené ahí mismo, me bajé a mirar y llegó un ciclista y me dijo que era una persona", comentó.

En medio del pánico, los testigos llamaron a las autoridades para alertarlas sobre el cuerpo sin vida que apareció misteriosamente en la calzada vial. "Fue cerca del terminal de carga por la (calle) 80. (El cadáver) tenía un tatuaje en la mano", contó la mujer.

Al parecer, el cuerpo sin vida habría sido abandonado en el sector en la noche del sábado, pues la testigo señaló que ella pasó por ese mismo sector el día anterior y no vio nada, pero al día siguiente sí fue evidente la presencia de un cuerpo en la zona.

