Joven inventa amenazas contra colegio para evadir exámenes en Atlántico

La tranquilidad de la comunidad educativa en Galapa, Atlántico, se vio alterada esta semana por un supuesto panfleto amenazante que circuló en redes sociales. El mensaje, que aparentaba provenir de una banda delincuencial, advertía de posibles ataques si no se suspendían las clases en la Institución Educativa Técnica de Villa Olímpica durante una semana.

El temor llevó a que padres y docentes recibieran con preocupación a los estudiantes, y que las jornadas se desarrollaran bajo la presencia constante de la Policía. Sin embargo, la investigación de las autoridades reveló que todo se trató de un montaje. El responsable era un estudiante de la misma institución, cuyo objetivo era evitar la semana de corte académico, en la que debía presentar trabajos y evaluaciones.

“Alcancé a sentir mucho miedo, pero me parece injustificable que un alumno juegue con la tranquilidad de los papás, de los docentes y de los niños”, expresó Glaideth Ordoñez, madre de dos estudiantes, rechazando que este tipo de falsas alarmas se utilicen como excusa para eludir responsabilidades académicas.

Tras conocerse la verdad, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla se reunió con las directivas del colegio para entregar un parte de tranquilidad y reiterar que nunca existió una amenaza real contra la institución.

