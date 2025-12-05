Tras sorteo Mundial 2026, presidente Petro reacciona a grupo en el que quedó la Selección Colombia

Luego de que se hiciera el sorteo para el Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, envió un mensaje de ánimo para los futbolistas del seleccionado nacional. El mandatario envió suerte para los jugadores que representarán al país y dijo que cada uno de ellos "cuentan con la alegría, la verraquera y el amor de toda una nación".

"Suerte a los muchachos de la selección de fútbol que participará en el mundial en Norte América (México, Canadá y Estados Unidos). Cuentan con la alegría la verraquera y el amor de toda una Nación", dijo el presidente de la República.

Cuentan con la alegría la verraquera y el amor de toda una Nación. — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 5, 2025

¿En qué grupo quedó Colombia para el Mundial 2026?

La Selección Colombia de mayores ha sido ubicada en el Grupo K del certamen mundialista que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Los dirigidos por Néstor Lorenzo deberán medirse ante Portugal y Uzbekistán, además de enfrentar al equipo que resulte vencedor de la repesca intercontinental que incluye a Congo, Nueva Caledonia o Jamaica. Durante la extensa ceremonia de asignación de grupos de la próxima Copa del Mundo, el momento de mayor interés para la afición colombiana llegó con la revelación del primer adversario: la poderosa Selección de Portugal.



Este enfrentamiento garantiza la presencia del astro mundial Cristiano Ronaldo en el camino de Colombia. El delantero portugués, una de las máximas figuras del balompié internacional, será un foco de atención. Desde ya, se anticipa con entusiasmo el choque entre Ronaldo y el referente colombiano James Rodríguez, quienes mantienen una estrecha amistad forjada durante el tiempo que compartieron vestuario en el Real Madrid.



Así quedó conformado el Grupo K:



Posición Selección 1 Portugal 2 Colombia 3 Uzbekistán 4 Repechaje Internacional (Congo, Nueva Caledonia o Jamaica)

