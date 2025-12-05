En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Tras sorteo Mundial 2026, presidente Petro reacciona a grupo en el que quedó la Selección Colombia

Tras sorteo Mundial 2026, presidente Petro reacciona a grupo en el que quedó la Selección Colombia

El mandatario se pronunció desde su cuenta de X enviando ánimos al seleccionado nacional, luego de que durante la tarde de este viernes 5 de diciembre se conociera el grupo en el que jugarán los representantes del país.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 5 de dic, 2025
Gustavo Petro y Selección Colombia
El mandatario envió un anímico mensaje a la Selección. -
Foto: Colprensa

