ZULMA GUZMÁN
JEAN CLAUDE BOSSARD
ARTURO CHAR
'POLLO' CARVAJAL
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Andrea Romero, Miss Mundo Colombia, creó aplicación para prevenir el bullying y el suicidio

Andrea Romero, Miss Mundo Colombia, creó aplicación para prevenir el bullying y el suicidio

La joven reina habló con Noticias Caracol sobre su preparación para el Miss Mundo Internacional, su propuesta social y recordó el día que le llevó una piedra al expresidente Duque. "La piedra sigue construyendo".

Por: María Paula González
Actualizado: 5 de dic, 2025
Miss Mundo Colombia
Andrea Romero representará a Colombia en el Miss Mundo Internacional 2026 -
Foto: @andrearomerobre

