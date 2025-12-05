Andrea Romero, Miss Mundo Colombia, creó aplicación para prevenir el bullying y el suicidio

Andrea Romero Bretón, la joven barranquillera que porta el título de Miss Mundo Colombia y representará al país en el importante certamen internacional en 2026, vuelve a ser noticia por su labor social. La reina está detrás de la creación de una aplicación gratuita que pretende prevenir el matoneo y el suicidio en los niños y jóvenes del país y del mundo.

En diálogo con Noticias Caracol Digital, Romero detalló cómo funciona la aplicación, cuál fue el motivo por el que desea presentarlo como parte del proyecto belleza con propósito del Miss Mundo Internacional 2026 para que se haga realidad. Además, la barranquillera que pasó por el Consejo de Juventudes explicó por qué decidió dar el salto al concurso de belleza.



Inspirar, la app de la Miss Mundo Colombia

Andrea Romero confirmó que una parte de las motivaciones que la llevaron a que su propósito social estuviera enfocado en prevenir el bullying y el suicidio está en su propia experiencia durante la niñez. "El bullying fue uno de esos retos que tuve cuando niña, pero eso no me definió pero sí determinó algo muy importante que es lo que hoy en día estoy haciendo, que es inspirar".

También en las cifras que se han revelado sobre "la desesperación, la falta de propósito y la desmotivación" son un problema global en la población joven, ya que "1 de cada 3 jóvenes actualmente reporta señales de ansiedad o depresión y el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 años a 24 años", según el Ministerio de Salud de Colombia.



Inspirar no solo es el nombre de la app -que será gratuita para todos-, sino también su intención. Según la Miss Mundo Colombia, presentará en el Miss Mundo Internacional esta app como una herramienta "de acompañamiento emocional especialmente para los jóvenes". El proyecto social ganador se llevará el patrocinio del certamen, un millón de euros, para hacerse realidad.



Los propósitos de Inspirar, según detalló Romero son:



Apoyar el bienestar emocional: audios, retos, reflexiones. Prevenir el matoneo: guías, herramientas, reconstrucción de autoestima. Prevenir el suicidio: primeros auxilios emocionales, señales de alerta. Promover el buen uso del tiempo libre: actividades, voluntariado, cursos. Tener una comunidad global llamada “Construye tu Luz”.

La barranquillera señaló que Inspirar, que ya tiene su demo aprobado, contará con "expertos, psicólogos, personas que realmente puedan apoyar, dinámicas, juegos, frases de motivación". Pero insistió en que no será solo una aplicación para ayudar a quienes son víctimas de bullying, sino también para quienes hacen bullying, que también pueden ser víctimas de entornos vulnerables.

"Trabajamos con programadores, entonces hay todo un algoritmo que apenas entras a la aplicación te hace ciertas preguntas, que son sencillas, pero en las que se arma tu perfil y tus intereses", explicó. A raíz de ese perfil que la aplicación crea del usuario puede identificar si es victima o victimario y los escenarios en los que puede estar fallando su salud mental para trabajar en ellos. "Al que es víctima de bullying le ayuda a, por ejemplo, reconstruir su autoestima. En el caso de alguien que no es víctima, sino que matonea, la aplicación busca ver cuál es la necesidad que tiene".



La importancia de ser escuchada en Miss Mundo

Andrea Romero, que ha recibido reconocimientos internacionales por su labor social, se podría convertir en la primera colombiana en obtener la corona de Miss Mundo Internacional para el país. Hace algunos años, Romero fue noticia cuando apenas tenía 16 años por llevarle al entonces presidente Iván Duque una piedra que, según ella, representaba la fuerza constructora de los jóvenes del país, y luego por su trabajo en el Consejo de Juventudes. El paso al reinado fue un cambio total para su vida.

"Hay un concepto sobre las reinas, que yo también tenía, y es que solamente son bellas y hacen pasarelas increíbles y viajan por el mundo, muchos estereotipos sobre los reinados de belleza. Pero me di cuenta que es una gran plataforma. No es lo mismo que una persona te diga un mensaje inspirador, a que te lo diga una persona que tiene una corona, eso es un micrófono".

La barranquillera señaló que la preparación para el certamen de belleza le cambió la vida. "Siendo consejera de juventudes, la plataforma no fue lo que yo pensaba, no podía llegar a tanta gente como yo quería, pero con Miss Mundo Colombia y ahora con Miss Mundo Internacional, ese es el lugar en el que hay que hablar, ese es el lugar para presentar estas propuestas porque la gente te va a escuchar", aseguró.

Romero se prepara, según detalló, para dejar en alto la bandera colombiana, conseguir el patrocinio para su aplicación de bienestar emocional y representar en el reinado la pasión de las mujeres de nuestro país.

Al recordarle su anécdota con el expresidente Duque, Andrea Romero resaltó con orgullo que "la piedra sigue viva con el mismo mensaje de construir y sigue construyendo, ahora en un reinado de belleza. Esa piedra tiene un legado que sigue vivo y quiere reproducirse. Son escenarios diferentes pero un mismo mensaje".

