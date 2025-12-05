En vivo
Noticias Caracol
BOGOTÁ / Ciclista fue abandonado por ambulancia y Policía tras accidente de tránsito en Bogotá: está en UCI

En días pasados, un accidente de tránsito que involucró a un vehículo particular y a un ciclista terminó en que este último fuera internado en UCI, al parecer, por negligencia de las autoridades y personal médico. Ambulancia y Policía dejaron al joven en un andén.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 5 de dic, 2025
