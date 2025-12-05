Ciclista fue abandonado por ambulancia y Policía tras accidente de tránsito en Bogotá: está en UCI

Un joven se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según su familia, porque se presentaron negligencias médicas y por parte de las autoridades. El joven, que se movilizaba en bicicleta, se vio involucrado en un grava accidente de tránsito. Lo reportado por Edward Porras de El ojo de la noche es que la ambulancia y los policías que auxiliaron en un primer momento al joven lo dejaron abandonado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

El hecho ocurrió el pasado sábado 29 de noviembre en la localidad en Engativá. El joven de 24 años sale en bicicleta a encontrarse con un amigo hay un accidente de tránsito, como se evidencia en varios videos de las cámaras de seguridad de la zona. El conductor implicado, el del carro particular, lo auxilia. Dos policías que pertenecen al CAI de la Florida también lo atienden y llega una ambulancia. Misteriosamente, minutos después, se va la ambulancia, los policías y el conductor implicado del lugar. Al joven de lo dejan prácticamente abandonado en un andén.



¿Qué se sabe del caso de joven abandonado tras accidente?

Después de que el joven quedara solo en la vía, dos grupos de ladrones lo golpearon y le quitaron varias de sus pertenencias, incluidas prendas de vestir, como sus tenis y el pantalón. 14 horas después del accidente su familia lo encontró, pero el joven estaba en tan mal estado que tuvo que ser trasladado a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Engativá.



Xiomara Delgado, tía del joven, le dio detalles a Noticias Caracol sobre el caso. "En el video se ve que mi sobrino está tirado, desgonzado sobre el andén, semisentado. La ambulancia llega. Según la información de la Policía, lo atienden, le dan los primeros auxilios. Tiempo después, entre la Policía y la ambulancia, deciden no llevárselo y dejarlo ahí. No sé bajo qué circunstancias deciden no llevarlo cuando acaba de tener un golpe contra el piso, golpe en la cabeza y que se daban cuenta que él no era capaz de sostenerse por sí mismo", aseguró la mujer.



Delgado dijo que su sobrino se movilizaba sobre las carrera 90 con calle 66a. La Policía Nacional le entregó un informe preliminar a este medio sobre lo que dijeron los miembros de la Policía. Por su parte, los miembros de la ambulancia que atendieron el caso en un primer momento dijeron que iban pasando por la zona cuando les alertaron sobre el hecho. "Es de resaltar que en el momento no hubo ninguna omisión por parte de la Policía Nacional o del personal médico, toda vez que esta persona manifestó retirarse voluntariamente del sitio y no requerir ninguna asistencia médica, ni de policía", dijo la teniente coronel Paula Güiza.

Publicidad

"La comunidad nos informó que había una persona en el suelo. Igual nosotros llegamos a prestarle la atención. Se le informó al conductor y a la comunidad que nosotros no teníamos equipos para prestarle la atención", le dijo un paramédico a Noticias Caracol. Además, el paramédico indicó que el joven no se dejó revisar y asegurar sentirse bien tras el accidente.