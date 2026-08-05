Joven músico colombiano busca codeudor para no perder su beca de maestría en Estados Unidos

Convertirse en uno de los ganadores de la convocatoria Jóvenes Talentos Música 2026 del Banco de la República representó para Jhoan Sebastián Infante Murcia el reconocimiento a años de estudio, disciplina y trabajo artístico. Sin embargo, cuando parecía que el camino hacia su formación de posgrado estaba asegurado, apareció un requisito que hoy pone en riesgo esa oportunidad. El compositor y percusionista colombiano fue admitido al programa Master of Music in Composition de la Indiana University Jacobs School of Music, en Bloomington (Estados Unidos), donde espera continuar su formación en composición musical. No obstante, para hacer efectivo el apoyo económico otorgado por el Banco de la República necesita presentar un codeudor solidario que cumpla con las condiciones exigidas.

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Después de varios meses de búsqueda, Sebastián creyó haber encontrado a la persona que lo ayudaría. Sin embargo, esa posibilidad se frustró en los últimos días. "Finalmente, después de mucho buscar, encontré una persona que estuvo dispuesta a ayudarme y pensé que lo había logrado. Pero este pasado lunes, por algunos detalles que se salieron completamente de mi control, sus documentos no pudieron ser admitidos. Y ahora tengo hasta el próximo miércoles (16 de agosto) para encontrar un nuevo codeudor", explicó el músico en un video que compartió en sus redes sociales. Ante la cercanía del plazo, decidió hacer pública su historia con la esperanza de encontrar una alternativa antes de que venza el tiempo establecido.



Sebastián hace un llamado para encontrar apoyo antes de que se cierre el plazo

En el video, Sebastián cuenta que ya acudió a familiares, amigos y personas cercanas, pero que las opciones se fueron agotando. Por esa razón optó por pedir ayuda públicamente. "He agotado prácticamente todas las posibilidades dentro de mi círculo cercano, así que decidí hacer pública mi situación con la esperanza de que pueda llegar a alguien que pueda ayudarme o a alguien que conozca a una persona con quien pueda hablar", afirmó.

El joven aclara que su intención no es presionar a quienes ven el video para convertirse en sus codeudores. En cambio, busca abrir puertas que puedan conducirlo hacia una solución. "No espero necesariamente que la persona que esté viendo este video pueda ser mi codeudor. Si conoces alguna fundación, empresa, organización, institución o iniciativa que pueda orientarme o quizás a alguna persona que esté dispuesta a conocer mi caso y ayudarme a encontrar una solución, agradecería muchísimo cualquier contacto e información", señaló.



Además de relatar su situación, Sebastián aprovechó el momento para compartir una reflexión sobre lo que implica conseguir una beca o apoyo económico. "Todo este proceso también me ha hecho pensar mucho en la barrera social que puede representar un requisito como este. Porque puedes trabajar durísimo durante años, conseguir por mérito propio una oportunidad para continuar tu formación en el exterior y aun así acceder a ella puede depender de tener dentro de tu círculo cercano a una persona que cumpla con determinadas condiciones económicas y patrimoniales", expresó.



Por tanto, quienes consideren que pueden ayudar al joven, ya sea brindándole información sobre fundaciones, empresas, organizaciones, instituciones o personas que puedan orientarlo o convertirse en codeudor, pueden comunicarse con él a través de sus redes sociales (en Instagram: @jhoaninfante), donde publicó el video contando su situación. El joven también pidió compartir su historia para que el mensaje llegue a quienes puedan ofrecer una alternativa antes de que venza el plazo para cumplir con el requisito.



¿Quién es Jhoan Sebastián Infante Murcia?

Jhoan Sebastián Infante Murcia inició su formación musical a los 13 años en Tocancipá, Cundinamarca. Con el paso de los años consolidó una carrera tanto como intérprete de percusión como en el campo de la composición. Es Maestro en Música de la Pontificia Universidad Javeriana y ha integrado diferentes agrupaciones sinfónicas del país, entre ellas la Banda Sinfónica de Tocancipá, la Banda Sinfónica Juvenil de Colombia, la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Orquesta Sinfónica de Bogotá, la Orquesta Nueva Filarmonía, la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá y la Orquesta Sinfónica Javeriana.

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Paralelamente ha desarrollado su carrera como compositor, especialmente en la creación de obras para banda sinfónica, orquesta y música de cámara. Su trabajo ha recibido distintos reconocimientos nacionales, entre ellos el XVIII Concurso Nacional del Bambuco Inédito, la convocatoria Jóvenes Compositores del Banco de la República 2025 y el Premio Filarmónico de Composición para Banda. Además, ha participado como invitado en encuentros artísticos realizados en Brasil, Ecuador y Chile, mientras que sus composiciones han sido interpretadas en escenarios de América Latina y Europa.

Uno de los momentos recientes de su trayectoria ocurrió en 2026, cuando su obra Fantasía en la Sabana, escrita para banda sinfónica, fue interpretada en el Theatro Municipal de Río de Janeiro durante la WASBE Conference 2026. Ese mismo año recibió la noticia que marcó un nuevo paso en su carrera: fue admitido al programa de maestría en composición de la Indiana University Jacobs School of Music y, posteriormente, seleccionado como ganador de la convocatoria Jóvenes Talentos Música 2026 del Banco de la República. Ahora, cuando todo parecía listo para comenzar esa nueva etapa académica, su permanencia en el programa depende de cumplir un último requisito administrativo: encontrar un codeudor.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co