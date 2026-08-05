Reportan temblor en Antioquia en la mañana de este miércoles 5 de agosto: SGC confirma magnitud

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que a las 7:56 de la mañana de este miércoles 5 de agosto se registró un sismo de magnitud 3,1 en el municipio de Dabeiba, ubicado en el departamento de Antioquia. De acuerdo con el boletín emitido por la entidad, el movimiento sísmico tuvo una profundidad superficial.

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El SGC indicó que los municipios más cercanos al lugar donde ocurrió el sismo fueron Uramita, a aproximadamente 12 kilómetros; Dabeiba, a 14 kilómetros; y Frontino, a unos 20 kilómetros de distancia. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni daños en viviendas, vías o infraestructura como consecuencia del movimiento telúrico.

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Tras conocerse el evento, el Servicio Geológico Colombiano recordó a la ciudadanía la importancia de reportar si sintió el sismo a través de la plataforma "Sismo Sentido". La información suministrada por los ciudadanos permite a los especialistas conocer cómo fue percibido el movimiento en diferentes zonas del país y contribuye a complementar el análisis técnico de cada evento sísmico.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL