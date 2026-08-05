Pasaje del MIO será gratis en Cali este 7 de agosto: esto debe hacer para aplicar al beneficio

Cali se prepara para vivir una jornada histórica este 7 de agosto con la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, un acto que por primera vez trasladará la ceremonia de transmisión de mando fuera de Bogotá y tendrá como escenario a la capital del Valle del Cauca. La investidura se realizará en la Arena USC, en el sur de la ciudad, donde se espera la presencia de autoridades nacionales e invitados internacionales. Ante la magnitud del evento, la Alcaldía de Cali, Metro Cali y las distintas autoridades diseñaron un paquete de medidas especiales de movilidad, seguridad y transporte.

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Entre las decisiones más destacadas está la decisión de que el sistema MÍO sea gratis durante toda la jornada del jueves 7 de agosto, una iniciativa que busca facilitar los desplazamientos de ciudadanos y visitantes en medio de las restricciones de tránsito previstas para ese día.



MÍO gratis en Cali: qué debe hacer para acceder al beneficio el 7 de agosto

Una de las principales dudas de los usuarios tiene que ver con el mecanismo para utilizar el sistema sin pagar pasaje. Según explicó en Blu Radio Álvaro Rengifo, presidente de Metro Cali, el procedimiento será exactamente igual al que realizan los viajeros de manera habitual, con la diferencia de que no se efectuará ningún cobro. “Para acceder al sistema se necesita el medio de pago, simplemente cuando usted viaja normalmente le descuenta 3.500 pesos, en este caso le va a descontar cero”, indicó el directivo.

Además, el MIO tendrá Tarifa Cero durante toda la jornada para facilitar los desplazamientos de caleños y visitantes.



Como medida preventiva para proteger a nuestra comunidad educativa, el 6 de agosto se suspenderán las clases presenciales en todas las instituciones educativas… pic.twitter.com/TzFnHJLxfS — Alejandro Eder (@alejoeder) August 5, 2026

Esto significa que los usuarios deberán portar su tarjeta o medio de acceso al sistema, validarlo en los torniquetes o equipos correspondientes y el sistema registrará el viaje sin generar costo alguno. La medida estará vigente durante toda la jornada del 7 de agosto y aplicará en las rutas y servicios habilitados por el sistema masivo de transporte.



Aunque el 7 de agosto corresponde a un día festivo y tradicionalmente presenta una demanda menor en el transporte público, Metro Cali anunció ajustes operativos para responder a las necesidades de movilidad derivadas de la posesión presidencial. Rengifo explicó que el sistema contará con un refuerzo especial de la oferta de buses, buscando atender tanto a residentes como a visitantes que se movilicen en distintos puntos de la ciudad. Asimismo, recomendó descargar la aplicación oficial MÍO App para consultar en tiempo real la ubicación de los vehículos y reducir tiempos de espera en estaciones y paraderos. La herramienta permitirá a los usuarios identificar cuándo llegará la próxima ruta y planear mejor sus recorridos durante una jornada en la que se esperan modificaciones viales y controles de movilidad.



Medidas especiales de movilidad también regirán en Cali y municipios vecinos

La gratuidad del MÍO hace parte de un amplio plan institucional que se implementará durante la posesión presidencial. Las autoridades han confirmado refuerzos de seguridad en Cali y en municipios estratégicos del área de influencia metropolitana y regional, entre ellos Jamundí, Palmira, Yumbo, Candelaria, Florida y Pradera. El despliegue contempla puestos de control, vigilancia reforzada y presencia adicional de la Fuerza Pública para garantizar el normal desarrollo del evento.



De igual forma, la administración distrital confirmó la realización de una jornada de día sin carro y sin moto como parte del esquema de movilidad diseñado para el 7 de agosto. La restricción busca facilitar los desplazamientos institucionales, optimizar la seguridad alrededor de la ceremonia y disminuir la congestión en corredores estratégicos de la ciudad.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL