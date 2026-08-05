¿Qué pensaba Alfonso Lizarazo sobre la muerte? La emotiva reflexión que dejó hace 10 años

Cuando le preguntaron a Alfonso Lizarazo qué pensaba de la muerte, no habló de un final. Habló de la vida. Dijo que lo mejor era vivir con entusiasmo hasta el último día y que, si la muerte llegaba mientras aún se hacía lo que se amaba, podía ser bienvenida. Diez años después de aquella conversación, el creador y primer presentador de Sábados Felices murió este martes a los 85 años, dejando una reflexión que hoy acompaña su despedida.

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El histórico creador de Sábados Felices fue una de las figuras más influyentes de la televisión colombiana. En 1972 transformó un formato llamado Campeones de la Risa en el programa de humor que, con el paso de los años, se convertiría en un referente para varias generaciones y en uno de los espacios más longevos de la televisión mundial. Durante más de dos décadas estuvo al frente de su presentación, impulsó la carrera de decenas de humoristas y también promovió proyectos como el Festival Internacional del Humor y la campaña social Lleva una escuelita en tu corazón.



"Lo mejor es pensar en la vida": la reflexión de Alfonso Lizarazo sobre la muerte

Aproximadamente una década antes de su fallecimiento, Alfonso Lizarazo fue invitado a la sección Historias clínicas, conducida por la doctora Fernanda Fernández. Durante la conversación repasó distintos momentos de su vida y, en medio de la entrevista, respondió una pregunta sobre cómo veía la muerte.

"Yo creo que como la muerte llega en cualquier momento, pues uno puede escoger cómo es y cómo va a llegar. Lo mejor es pensar en la vida, pensar en la vida porque si uno muere en el momento que está en plena vida, en pleno color, haciendo las cosas con bastante interés y con entusiasmo, y para muchos sintiéndose estimulados por lo que hacen, pues entonces la muerte que llegue es bienvenida".



La entrevista fue recordada nuevamente tras conocerse su fallecimiento este martes. Las palabras que pronunció hace cerca de diez años comenzaron a circular de nuevo entre colegas, seguidores y televidentes, quienes encontraron en esa respuesta una de las últimas reflexiones públicas que dejó sobre un tema del que pocas veces habló.



"Mi corazón está marchito": la reacción de Hernán Orjuela a la muerte de Lizarazo

El expresentador Hernán Orjuela también reaccionó pocas horas después de conocerse la noticia. A través de un mensaje, recordó diferentes momentos que compartió con Alfonso Lizarazo desde antes de trabajar en televisión. El comunicador contó que conoció su trabajo desde que era estudiante, cuando seguía la emisora Radio 15, y más adelante tuvo la oportunidad de reemplazarlo como presentador del programa de humor. Según expresó, fue "un maestro verdadero de la televisión colombiana" y recordó que "tuve el placer de compartir mucho con él".



"Tuve el honor de reemplazarlo en un momento importante de mi carrera profesional cuando fui presentador de Sábados Felices y siempre lo admiré por su creatividad, talento, exigencia en el mejor sentido de la palabra profesional. Por su disciplina y sobre todo por ser un gran visionario de la televisión y el entretenimiento en Colombia". Al finalizar su despedida, el presentador manifestó el impacto que le produjo la noticia y afirmó: "Tengo que decir que mi corazón está marchito porque cuando se van personas de esta naturaleza, aunque nos dejan gratos recuerdos, estará como esa nostalgia de no poder haber compartido un poco más con alguien tan importante que hoy se nos va y que Dios lo tiene en su gloria".

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL