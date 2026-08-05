Así va quedando la cúpula de la Policía tras los anuncios de Abelardo de la Espriella

A escasos días de su posesión presidencial, programada para el 7 de agosto en Cali, el presidente electo Abelardo de la Espriella comenzó a definir la estructura de seguridad que marcará el inicio de su mandato. En una reciente cumbre con alcaldes de las principales ciudades del país celebrada en el Pabellón de Cristal de Barranquilla, De la Espriella anunció el regreso a la actividad de dos figuras clave para liderar la fuerza pública: los generales en retiro Alejandro Barrera y Norberto Mujica, quienes asumirán como director y subdirector de la Policía Nacional, respectivamente.

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¿Quién es el general Alejandro Barrera? un veterano de la inteligencia

El que será el nuevo director de la Policía, el general Jesús Alejandro Barrera, es un oficial con una trayectoria de 35 años en la institución. Su salida de la Policía se produjo en el año 2022, a inicios del gobierno de Gustavo Petro, momento cuando se desempeñaba como director de Carabineros y Seguridad Rural.



Barrera inició su formación militar en enero de 1988 al ingresar a la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander en Bogotá. A lo largo de su carrera, Barrera acumuló una vasta experiencia en unidades operativas y de inteligencia de alto nivel. Formó parte del Bloque de Búsqueda contra el Cartel de Cali y tuvo roles destacados en el departamento de policía del Cesar, la DIJIN y la Interpol.



Sin embargo, su especialidad más reconocida ha sido la inteligencia, área desde la cual lideró ofensivas contra grupos armados organizados. Por sus resultados en la lucha contra el Clan del Golfo, el Eln y las disidencias de las Farc, recibió condecoraciones y reconocimientos de agencias internacionales, particularmente de Estados Unidos y el Reino Unido.

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Además de su perfil operativo, Barrera es administrador de empresas con especializaciones en seguridad y gerencia de recursos humanos.

Foto suministrada

Él es el general Norberto Mujica: el experto jurídico y operativo

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Acompañando a Barrera en la cúpula policial estará el general Norberto Mujica, designado como subdirector general de la

institución. Cuenta con 35 años de experiencia y fue retirado del servicio activo en 2022. Su perfil combina la formación académica con la eficacia en operaciones especiales; es abogado, administrador policial y administrador de empresas.

Mujica ha desarrollado gran parte de su carrera en el área de inteligencia, trabajando de manera coordinada con el general Barrera en misiones de alto impacto para la seguridad nacional. Entre sus logros más destacados se encuentran su participación directa en la operación que dio de baja a Alfonso Cano, entonces máximo jefe de las Farc, y la planeación y ejecución de la captura de alias Otoniel, jefe del Clan del Golfo.

Asimismo, se le atribuye un papel fundamental en la captura de los terroristas del Eln responsables del atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander en 2019.

Los anuncios operativos de De la Espriella

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Una de las novedades más significativas del anuncio de De la Espriella es que la subdirección general, bajo el mando de Mujica, tendrá una sede permanente en Barranquilla. Esta decisión responde a la creación de un nuevo Bloque de Seguridad Urbana, diseñado para combatir delitos de alto impacto en las ciudades, el cual entrará en operación el mismo día de la posesión presidencial.

Con la reintegración de estos generales, el nuevo gobierno busca aprovechar la experiencia de una generación de oficiales que lideró los golpes más contundentes contra el crimen organizado en la última década.

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