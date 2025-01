¿Las ha visto? Buscan a madre e hijas que llevan desaparecidas más de 7 días en Medellín

En Medellín se viven momentos de angustia y preocupación debido a la desaparición de una madre y sus dos hijas, quienes fueron vistas por última vez el pasado 30 de diciembre en el centro de la ciudad. Yamile Soto, de 34 años, y sus hijas Yasmín Dahiana, de 14, y Luna, de 9, desaparecieron sin dejar rastro en la ciudad de Medellín.

El hecho ha generado gran incertidumbre en sus familiares, quienes ya han denunciado el hecho ante las autoridades y hacen un llamado a la comunidad para intensificar la búsqueda. "Como familia estamos muy preocupados sobre su paradero", dijo Valentina Soto a Noticias Caracol en vivo, familiar de la mujer y las niñas que están desaparecidas en Medellín.

La última vez que fueron vistas las mujeres fue en

Medellín

La desaparición de estas tres mujeres tuvo lugar en la conocida Placita de Flores, ubicada en la comuna 10 de Medellín. Según los relatos de los familiares dados a Caracol Radio, ese día Yamile, junto con sus hijas, se despidió del padre de las niñas antes de presuntamente emprender un viaje; sin embargo, desde ese momento no se ha tenido ningún contacto con ellas.

“La niña estaba por Bienestar Familiar, le dieron siete días de descanso y no la quería volver a llevar allá. Y la niña chiquita también tiene desnutrición, tiene 9 años. Entonces es la versión del papá, que la despachó, pero no sabemos si es verdad. O sea, no sabemos nada de ella”, dijo al medio mencionado Sandra Liliana Soto, hermana de Yamile, una de las mujeres desaparecidas en Medellín.



La madre tiene problemas de salud

La situación ha causado gran preocupación tanto en la familia como en las autoridades, especialmente porque la madre, de 34 años, padece una grave enfermedad renal que requiere de diálisis periódicas, lo que aumenta la urgencia de encontrarla lo antes posible. Las dos hijas, de 14 y 9 años, también se encuentran desaparecidas, y no se sabe nada de su paradero. Las tres son oriundas del corregimiento de Santa Elena, municipio de Medellín.

Según el relato proporcionado por el padre de las niñas a sus familiares y dado a conocer por Valentina Soto, el 30 de diciembre él llevó a la madre y a las dos niñas desde su hogar en Santa Elena hacia Medellín. Al llegar a la Placita de Flores, las tres tomaron un rumbo desconocido y desde ese momento se perdió todo contacto con ellas.

"Ellas tomaron un rumbo desconocido. No sabemos si están bien, no sabemos dónde están y estamos muy preocupados por su integridad física y emocional", agregó Valentina Soto, familiar de las mujeres desaparecidas.

La Policía Metropolitana de Medellín ha iniciado una investigación para tratar de esclarecer el paradero de la mujer y las dos niñas, y una de las acciones más relevantes es el análisis de las cámaras de seguridad ubicadas en las zonas cercanas a la Placita de Flores. Las autoridades esperan obtener pistas que puedan ayudar a ubicar a las tres personas desaparecidas. Sin embargo, hasta el momento no se ha obtenido información concluyente sobre su paradero.