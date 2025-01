¿Dónde está Andrés Camilo?: una madre cumple 1.000 días buscando a su hijo desaparecido en Antioquia

Claudia Yepes completó este 1 de enero de 2025 un total de 1.000 días sin conocer el paradero de su hijo Andrés Camilo Peláez, un ingeniero forestal de hoy 28 años. Lleva la cuenta en un perfil de Twitter que abrió precisamente para pedir ayuda. “¿Dónde está Andrés Camilo?”, se lee en la descripción. Allí, todos los días, sin falta, esta mujer de 52 años clama por el regreso de su hijo y les exige respuestas a las autoridades.

"#DondeEstaCamilo #AndresCamiloNoAparece Dios 1.000 días sin respuesta! Solo dolor e incertidumbre hay en mi corazón!", escribió Claudia Yepes.

Este caso se remonta al domingo 3 de abril de 2022, cuando Andrés Camilo salió de una reunión en Toledo, Antioquia, y se dirigió a San Andrés de Cuerquia, otro municipio de ese departamento. En la noche fue a comer y a tomar unas cervezas. Pero en la madrugada del lunes 4 de abril se perdió su rastro y desde entonces todo es un manojo de interrogantes.

Andrés Camilo desapareció cuando trabajaba como contratista para Empresas Públicas de Medellín (EPM); estaba encargado de la compensación forestal en el área de influencia de Hidroituango, la hidroeléctrica más grande del país. El día de la desaparición Claudia había viajado a Palestina, un pueblo del departamento de Caldas, y Andrés Camilo le dijo que tenía varias reuniones.

Fotografía que han compartido de Andrés Camilo. Archivo particular

"Esa fue la última vez que hablé con él por teléfono. Llegamos a la medianoche a Palestina, algo de lo que me voy a arrepentir toda la vida fue de no haberlo llamado cuando llegué, le contó Yepes a EFE en una entrevista.

El ingeniero, quien en ese momento tenía 26 años, en esa conversación le dijo estaba cansado, que saldría a cenar y volvería al hotel porque al día siguiente lo buscarían para ir a otra reunión. Andrés Camilo tenía programado un viaje a Canadá para estudiar inglés, un sueño que había aplazado mientras juntaba dinero y tras encontrar el trabajo, que según le dijo a su madre, era muy complicado: "No me quiero ir y dejar las cosas así".

De la desaparición le avisó en una llamada Nicolás, su hijo menor. "Yo nunca en la vida había sentido dos puñaladas en el corazón. A mí me clavaron algo acá (señala el pecho), pero me lo rasgaron; en ese momento sentí que a Andrés Camilo sí le había pasado algo", contó Claudia.

Desde ese momento la vida de Claudia se partió en dos y empezó la búsqueda que en los dos primeros meses contó con drones, guardabosques y carteles en las calles. Después lo hizo sola, cuando bajó el interés de las autoridades, de EPM y de Energía Colombia, filial de la multinacional WSP, consorcio con el que firmó contrato para trabajar con Hidroituango.

"Me dejaron sola (…) Mi hijo se fue a trabajarles, a entregarles toda su juventud y desaparece, y ya… Para ellos, se despareció una máquina en Hidroituango, no se desapareció un ser humano", reflexionó Yepes, entre lágrimas.

¿En qué va el caso?

Por lo pronto, la Justicia ha avanzado poco en el caso. Hay dos capturados con base en una versión que indica que atracaron y desaparecieron al ingeniero, algo que no convence a sus familiares y que deja dudas por las audiencias aplazadas y giros extraños de la investigación.

Las autoridades primero manejaron la hipótesis del secuestro de dos ingenieros, entre ellos Andrés Camilo. Luego aseguraron que el joven "se metió con la mujer de un bandido", más adelante señalaron que descubrió una mina ilegal e iba a denunciarlo, o que había detectado que estaban robando a EPM, según anotaciones en la agenda de Claudia Yepes.

También se pregunta esta mujer por qué no han vinculado a la investigación a los compañeros de trabajo de su hijo, ni a sus superiores ni al conductor que lo recogió en el hotel, como tampoco al jefe de seguridad de WSP quien ese 4 de abril ordenó averiguar su paradero y luego recogió las pertenencias de Andrés Camilo en el hotel en compañía de dos policías alegando que era "material de la empresa" y debía estar "bajo custodia".

"¿Qué pasó con los compañeros? ¿La versión del señor de seguridad? ¿Qué pasó con los policías que fueron al hotel? ¿Qué pasó con las declaraciones que estas personas pueden dar sobre lo que averiguaron para tomar la decisión de ir a recoger todo? ¿Qué descubrieron?", se pregunta.

Esta madre insiste en que los esfuerzos han sido insuficientes y que no ha habido una ruta clara desde la desaparición de su hijo. "No, no hay ningún avance, no hay nada que nos lleve a ubicar a Andrés Camilo. La Fiscalía, supuestamente, está en sus investigaciones, pero realmente uno se va quedando como solo, como que a todo el mundo se le vuelve paisaje menos a uno como madre", dijo cuando se cumplían 900 días de su hijo desaparecido.

Una vez se reportó la desaparición a la alcaldía del municipio de San Andrés de Cuerquia el 4 de abril, se organizó un consejo de seguridad extraordinario con la Policía, el Ejército y el equipo de bomberos. Allí se concretaron una serie de acciones para dar con el paradero de Andrés Camilo. Como primera medida se accedió a registros de video para determinar qué pasó ese domingo después de las 10 p.m., cuando el joven ingeniero le envió el último audio a su novia.

Este es el último registro en video que se tiene de Andrés Camilo. Cortesía

El registro de cámaras de seguridad mostró que, efectivamente, Andrés Camilo salió del hotel a las 9 p.m. Luego fue a comer y, más tarde, se dirigió a un local a tomar unas cervezas, a eso de las 10 p.m. Con base en algunos testimonios, se pudo establecer que allí departió con dos hombres. Uno de ellos es un comerciante del municipio que tiene un negocio de comidas rápidas. El otro es un primo de ese hombre.

Ambos fueron interrogados por las autoridades, pero aseguraron que estuvieron con el joven ingeniero hasta las 3 a.m. del lunes 4 de abril. A esa hora, dijeron, él salió del local, se despidió y siguió solo su rumbo.

La última vez que Andrés Camilo fue captado por una cámara del municipio eran las 2:57 a.m. Aparece cerca al parque principal. El lente lo muestra: un metro con 73 centímetros de altura, cabello negro y corto; lleva una gorra y una camiseta de color negro, un pantalón gris y tenis verdes. Su familia dice que en la grabación se le ve un poco mareado, quizá por las cervezas que había tomado minutos antes. Pero de ahí en adelante no hay más registros de video.