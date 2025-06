Laura Daniela Villamil visitó la Fundación Santa Fe para orar por la salud de Miguel Uribe

En un emotivo encuentro cargado de simbolismo y humanidad, Laura Daniela Villamil, reconocida bailarina y actriz que sobrevivió a un grave accidente con fuego en 2024, en el restaurante Andrés Carne de res donde trabajaba, visitó este martes, 10 junio, al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permanece hospitalizado tras el atentado que sufrió el fin de semana pasado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Uribe, quien fue víctima de un ataque armado el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, al occidente de la capital, permanece en grave estado de salud mientras las autoridades investigan los móviles detrás del hecho. El senador ya lleva cuatro días en la Fundación Santa Fe, el último parte entregado por la clínica indica que este "permanece en estado crítico" y que su pronóstico es "reservado".

"Pueden haber muchos dictámenes, pero el que decide es Dios"

Ante el hecho, varias personas han levantado la voz para rechazar la violencia y unirse en oración para su pronta recuperación. Una de ellas es Laura Daniela Villamil, quien esta mañana se acercó a Fundación Santa Fe para dar una muestra de apoyo y solidaridad a la familia del precandidato. "Yo no lo conozco, así como, mucha gente no me conocía a mí y vinieron acá, oraron por mi y en mi familia estamos orando un montón por él. Esperemos que luche mucho, porque tiene muchísima fuerza, yo se lo entrego a Dios, a la Virgen y al Espíritu Santo. Quería traerle una vela y una estampita de la virgen que me salvó a mi la vida (...). Le deseo mucha recuperación, mucha fuerza y mucha luz, y a su familia mucha fortaleza ", expresó la artista en una rueda de prensa.

Publicidad

Villamil explicó que también le había escrito a la esposa deUribe Turbay, para desearle mucha fuerza y esperanza. La joven indicó que en momentos críticos como el que esta atravesando la familia del senador lo mejor es aferrarse a la fe para poder superar las circunstancias : "Se supera con mucha fe, la palabra más grande, a pesar de que solo tiene dos letras, es la fe, como decían las abuelitas la fe mueve montañas. Este momento es de fe, pueden haber muchos dictámenes, pero el que decide es Dios".

Es de resaltar que la joven bailarina, hace unos meses estuvo internada en la misma clínica tras sufrir varias quemaduras en un show en el participaba. El accidente se produjo cuando Villamil estaba bailando con un traje de plumas cuando una chispa extendió el fuego y terminó quemándole el 80% de su cuerpo. Fueron varios meses en los que la joven se debatió entre la vida y la muerte, y fue hasta febrero de este año que logró salir de la Fundación Santa Fe. Sin embargo, aún está en proceso de recuperación.

Publicidad

Otras muestras de solidaridad con Miguel Uribe Turbay

Por otra parte, en medio de la conmoción que ha causado la tragedia, el pasado lunes el presidente del senado Efraín Cepeda y el presidente de la Cámara de representantes, Jaime Raúl Salamanca, anunciaron que como muestra de solidaridad se suspendieron los debates que estaban programados, incluido el de laReforma Laboral, el día se destinó para reflexionar. "Vamos a suspender la discusión de proyectos de ley; vamos a utilizar la sesión para reflexionar sobre salidas a este momento difícil por el que atraviesa el país", dijo Salamanca. Por su parte, Cepeda explicó que se acogió a "la solicitud del Centro Democrático de suspender las deliberaciones".

Entre tanto, los colombianos siguen a la expectativa por el estado de salud del senador Miguel Uribe Turbay. En otras ciudades del territorio nacional, la comunidad se ha reunido para orar por su pronta recuperación.

Angélica Yelithssa Morales C.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL