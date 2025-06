Debate de reforma laboral en Senado llega a hora clave en medio de rechazo por ataque a Miguel Uribe

El Senado inicia este lunes 9 de junio el último debate de la reforma laboral radicada por el Gobierno nacional y cuya ponencia fue aprobada por la Comisión IV, presidida por Angélica Lozano. La discusión se realiza en medio del rechazo y dolor que ha causado el atentado contra Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio, mientras hacía campaña como precandidato presidencial por el Centro Democrático.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El Congreso recordó que el proyecto debe ser aprobado, incluyendo la conciliación, antes del 20 de junio, fecha donde se terminan las sesiones ordinarias del Legislativo.

La senadora Lozano destacó en Noticias Caracol que desde este lunes hasta el viernes 13 de junio “vamos a estar concentrados, toda la plenaria del Senado, en aprobar la reforma laboral justa que le sirva a la gente. Es una reforma robusta. En 5 días se va a discutir, se va a votar, habrá novedades. La plenaria no es notaria de la comisión. Y luego hay algo que no es un nuevo debate, pero que sí es un ensamblaje, se llama conciliación. Esto aprobó Cámara, esto aprobó Senado. Entonces se hace como una doble columna, esto aprobó Cámara, esto aprobó Senado. Supongamos que son 80 artículos, 40 son igualitos, queda conciliado. Y luego viene donde hay diferencias. En esto son diferencias de forma de redacción. Entonces se tiene que leer y se dice ¿esta o esta? ¿Sigo o es excluyente? Y al final es donde va a estar, por ejemplo, el Sena o el contrato sindical, que son grandes diferencias, y eso se da a dirimir con seguridad. Se hace la conciliación estos días, se puede el fin de semana y se vota en Cámara y Senado, y el 20 con seguridad va a haber una reforma laboral justa en Colombia por ley. El gobierno pareciera que quiere que esto fracase, pero los colombianos necesitan y merecen una reforma laboral”.

Publicidad

Estos son los puntos clave que se van a debatir.

La ponencia de la reforma laboral fue aprobada en la Comisión IV del Senado - Colprensa

Recargos nocturnos, dominicales y festivos

“Empieza desde las 7 de la noche. Esta fue a voto limpio, se aprobó 8-7 y eso se va a repetir en la plenaria del Senado. Se va a volver a votar. Esto en la práctica, ¿qué quiere decir? Que a quienes trabajan entre 7 y 9 de la noche les van a pagar 2.166 pesos más a partir de quien gana el mínimo. Todo esto se traduce en esta platica. El festivo: hoy se le paga a quien trabaja un domingo o un festivo mientras la mayoría descansa, un 75% más del sueldo ese día. Ahora es el 100. Esto se va a traducir en 1.547 pesos más adicionales por hora cuando se trabaje domingos y festivos”, explicó la senadora Lozano.

Cuatro días de trabajo por tres de descanso

Lozano recalca que “es opcional, no es que toca ni es para todo el mundo, es para el que quiere, lo pacta con su empleador. ¿En qué consiste? La semana laboral en Colombia está progresivamente hasta llegar a 42 horas el próximo año. Veníamos de 48 horas, ahorita desde julio va a ser 44 y el próximo ya paramos en 42. ¿Qué se dice? En 5 días. Lo que permite la reforma es, ‘jefe, yo quiero concentrar mis 42 horas en 4 días para liberar un día’, ¿por qué? Porque quiere irse a otra ciudad, porque quiere estudiar, porque quiere hacer lo que quiera, pero entonces es pactado, voluntario, de común acuerdo y sin exceder estas horas. Si alguien trabaja más de 42 horas en 4 días, le tienen que pagar extras”.

Contrato a término indefinido y el fijo hasta los 5 años

“Hoy los contratos a término fijo pueden ser por lo que quiera, 6 meses o un año, y son indefinidos y se mantiene, si quiere, toda la vida. ¿Qué dice la reforma? Al quinto año se vuelve indefinido, esa es una diferencia. La Cámara dijo 4 años, el Senado dijo 5 años. Es una diferencia menor que se puede dirimir. No tengo ningún problema con que quede en cuatro. ¿Qué quiere decir? Que al quinto contrato fijo de un año o de X meses ya se vuelve indefinido. Se traduce que cuando lo van a despedir la indemnización, la liquidación, se la van a pagar un poco más jugosa”, indica la senadora.

Estudiantes del Sena

“Se le mejora en la reforma, y en eso estamos de acuerdo con la Cámara y con el Gobierno, la platica, lo que se les va a pagar mientras estudian, la etapa lectiva, ellos estudian patrocinados sin conocer al empresario. El empresario tiene que pagarle hoy medio salario mínimo. Le subimos a 75% de platica en bolsillo mientras está estudiando etapa lectiva. Luego, cuando llega la etapa práctica, el joven llega a hacer su práctica a la empresa respectiva. Hoy le pagan 75%, con la reforma sube a un salario mínimo la remuneración por su práctica. Tiene la cobertura de salud, pensión, riesgos laborales. ¿Cuál es la diferencia? El Gobierno quiere que sea contrato laboral y nosotros creemos que se puede mantener en aprendizaje. ¿Cuál es la novedad? Que hoy el tiempo que trabajan allá no se le certifica. Le pusimos que sea reconocido con experiencia laboral certificada. Esa es una novedad que trae la ponencia”, dijo Lozano. (Lea también: Ojo, hay cambios en el salario de los aprendices del Sena en nueva reforma laboral; esto les pagarán)

¿Se legaliza el trabajo por horas?

Según la senadora es “falso, porque esto es legal desde 1950. Luego está en el código laboral de 1990 y como si hiciera falta está en el decreto desde 2013. ¿Qué quiere decir trabajo a tiempo parcial? Todo el que trabaja menos de 8 horas diarias está a tiempo parcial, eso es trabajo por días o trabajo por ratos, pero resulta que usted al sistema de pensiones y de salud usted no dice trabajé un rato ni trabajé un día, entonces lo que buscamos es que ese tiempo parcial que existe desde hace tantos años y que está en la ley, lo armonicemos con la reforma pensional que hizo este mismo gobierno, y es que usted todo ese tiempo lo tiene que traducir en la cotización de semanas. ¿Y sabe qué implica eso? Que el Pila, que para mucha gente es un dolor de cabeza cada mes pagar su seguridad social, el Pila reconozca ese tiempo en semanas para cumplir todas estas leyes que están desde hace años, porque en la práctica los que trabajan hoy por raticos o tiempo parcial de un día no pueden cotizar, luego están en la informalidad”.

Permiso para citas por dolores menstruales

Angélica Lozano explicó que “es una realidad que para muchas mujeres asociado a la menstruación hay unos dolores y una incapacidad, se llama endometriosis u otros diagnósticos que son enfermedad. Entonces pasamos de que sea como una presunción para 13 millones y medio de mujeres, para que las mujeres que sí tienen un diagnóstico médico acuerden desde el principio que cuando tengo la regla necesito jornada flexible, trabajo en casa, llegar más tarde, ir al médico. Perfecto, está amparado y queda claro en la ley”.

Publicidad

POR SANDRA SORIANO SORIANO

PERIODISTA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co