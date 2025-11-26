Crudo testimonio de sobreviviente a creciente que arrastró carro en Silvania: "Hundido por completo"

Apenas una semana ha transcurrido desde el trágico incidente provocado por una agresiva creciente súbita en una quebrada de Silvania, Cundinamarca. La fuerte corriente de este afluente arrastró un vehículo que intentaba cruzar un pequeño puente en la vereda El Hato durante la noche, resultando en la muerte de una familia entera, con una única sobreviviente que se salvó milagrosamente.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La persona que pudo vivir para relatar lo ocurrido es Sara Rosero. Ella cuenta que regresaba a Bogotá con sus seres queridos después de visitar un refugio de perros. Rosero recuerda que conversaba con sus abuelos, su madre y su hermana sobre los preparativos para las fiestas navideñas, cuando de repente ocurrió lo inesperado.

"Estábamos hablando de preparar y organizar la finca para diciembre, para el 31 de fin de año, y para celebrar la Navidad. estábamos hablando de dónde íbamos a ubicar el árbol navideño y haciendo planes para decorar", dijo la entrevistada por Noticias Caracol. Pero mientras la conversación avanzaba, y el carro de la familia pasaba por un puente, la intensa fuerza del agua de una quebrada, producto de una fuerte creciente por lluvias, penetró el vehículo, desatando el pánico entre los pasajeros. Sara se encontraba en la parte trasera, junto a su hermana y sus mascotas, cuando, providencialmente, uno de los vidrios se rompió, permitiendo que todos los ocupantes salieran prácticamente expulsados. La lluvia no cesaba y el carro comenzó a hundirse por completo.



Tras la ruptura del vidrio, Rosero intentó inicialmente aferrarse al vehículo, pero la corriente era tan violenta que logró arrastrarla también. La oscuridad total de la noche empeoraba la situación, incrementando el miedo de la sobreviviente.



"Yo me aferré al carro mucho tiempo y, como les digo, todo era oscuro", agregó Rosero.Una vez que se soltó del automóvil familiar, la situación empeoró. Sara no lograba distinguir su entorno y la fuerza del agua intentaba sumergirla hacia el fondo de la quebrada. Mientras luchaba por alcanzar la superficie, era golpeada repetidamente por los objetos arrastrados por la creciente, que buscaban hundirla de nuevo. Después de una intensa batalla contra el caudal, la mujer se dio cuenta de que estaba cerca de unos árboles, hacia donde se lanzó para intentar asegurar su supervivencia.

Publicidad

"Yo nadaba y las cosas me pegaban, me golpeaban mucho. Yo trataba de salir a la superficie y otra vez me volvía a tirar eso al fondo, hasta que logré salir y sostenerme en la superficie. Como le digo, vi árboles y me lancé e intenté agarrarlos, lo que intentara agarrar", explicó la sobreviviente. Según relata Rosero, su madre fue quien realizó el acto heroico de romper el vidrio que, milagrosamente, les salvó la vida. A pesar de su valiente acción, el cuerpo de la progenitora aún no ha podido ser localizado por las autoridades, a una semana de ocurrido el suceso.

"El carro se hundió por completo; estábamos todos dentro. Yo estaba con mi hermana y con los perros atrás, y les juro por Dios que fue mi mamá la que rompió ese vidro, la que lo tiró. El vidrio de la parte de atrás del carro, y de ahí salimos expulsados del vehículo", agregó la mujer.

Publicidad

Actualmente, Sara Rosero y su familia enfrentan un doloroso duelo que se mantiene abierto, pues la búsqueda del cuerpo de su madre continúa. Sus abuelos, su hermana e incluso sus mascotas perdieron la vida en este lamentable evento que evidencia la crudeza de la reciente emergencia por lluvias en Silvania, la cual dejó varias viviendas arrasadas y decenas de personas afectadas.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIA CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO